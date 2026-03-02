"הפועל מתחכמת, זה מקצה שיפורים בתחפושת"

סאגת הדרבי והשלכותיו המשפטיות עולה מדרגה: מועדון הכדורגל מכבי תל אביב הגיש תגובה חריפה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בה הוא מבקש לדחות על הסף את בקשתה האחרונה של הפועל תל אביב למתן הוראות. בתגובה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אביאל פלינט וסימון אליאב ממשרד מטרי, מאירי, וכט ושות', מאשימה מכבי את היריבה העירונית בניסיון לעקוף החלטות שיפוטיות קודמות תוך שימוש ב"אמתלות" וטענות סרק.

ניסיון להתחכם במקום להשיב

במוקד התגובה עומדת הטענה כי הפועל תל אביב ניצלה את ההזדמנות שניתנה לה להודיע אם היא עומדת על תביעתה, כדי לנסות ולפתוח מחדש את ההחלטה שלא לקיים דיון דחוף. "הפועל בחרה שלא לנהוג כפי שבית המשפט הנכבד הורה לה", נכתב בתגובה. "במקום להגיש הודעה על עמדתה... החליטה הפועל להתחכם ולהגיש בקשה שכונתה על ידה כ'בקשה למתן הוראות'".

במכבי מבהירים כי מדובר למעשה בבקשה לעיון מחדש במסווה: "ברור לחלוטין שמדובר בבקשה לעיון מחדש... הפועל מנסה בבקשתה לשכנע כי בית המשפט הנכבד טעה לכאורה בהחלטתו, וכי ראוי בכל זאת לקבוע דיון דחוף".

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

עלה תאנה של שינוי נסיבות

הפועל ת"א טענה בבקשתה כי הבטחת המקומות בפלייאוף העליון מהווה שינוי נסיבות המצדיק דיון מחודש, אך מכבי ת"א דוחה זאת מכל וכל. "הטענה אודות 'הפלייאוף העליון' מהווה רק עלה תאנה שמטרתו להצדיק הגשת בקשה לעיון מחדש", נכתב במסמך. לטענת הצהובים, נושא הפלייאוף כבר נדון בדיון הקודם ובית המשפט היה מודע לו היטב.

עורכי הדין של מכבי מצטטים מהפרוטוקול את דברי השופט גלעד הס: "אין מה לעשות משחק חוזר בטח שאחרי סיום העונה וגם לא אחרי שנקבע הפלייאוף אז זה מאוד קשה". מכבי מוסיפה ומדגישה כי "לא חל כל שינוי נסיבות... התקדמות הליגה ושינויים בטבלה הם חלק אינהרנטי מעונת המשחקים".

פגיעה בהכנות המקצועיות

מכבי ת"א מדגישה בתגובתה כי קיום דיון דחוף או משחק חוזר בשלב זה יסב לה נזק מקצועי כבד, במיוחד לאור הגעת הצוות המקצועי החדש. "מכבי עם מאמן חדש... אם ידחפו עכשיו משחק חוזר באמצע הלו"ז שיש לי להיערך לתום הסיבוב השני לפלייאוף... זה יעשה לי נזק לא מוצדק", צוטט ב"כ המועדון מהדיון הקודם.

איסוף סיסוקו בין עמית למקין ודניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

בנוסף, נדחתה טענת הפועל לפיה למכבי אין מעמד ישיר בחלק מהסעדים: "הפועל מבקשת להפחית 3 נקודות ממכבי ולקיים משחק חוזר מול מכבי... לא ברור כיצד ניתן לסבור ברצינות שמכבי אינה בעלת דין מרכזית ובעלת אינטרס ישיר בכל הכרעה בתיק".

דרישה להוצאות משפט

לסיכום, מכבי תל אביב מבקשת מבית המשפט לדחות את בקשת הפועל ולחייב אותה בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. במועדון מסכמים כי מדובר בשימוש לרעה בהליכי משפט ובניסיון לבצע "מקצה שיפורים" לבקשה המקורית שנדחתה. "קבלת הבקשה כעת, בשלב כה מאוחר, תהיה מנוגדת להיגיון שעמד בבסיס ההחלטה המקורית ותגרום נזק גדול אף יותר".

השופט הס: “הבקשה נדחית”

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, גלעד הס, דחה פעם נוספת את בקשתה של הפועל תל אביב בכל הנוגע לקיצור לוחות הזמנים והקדמת הדיון בעתירה נגד החלטת בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל. כזכור, המועדון האדום פנה לערכאות אזרחיות בבקשה לבטל את הפסד הטכני (3:0) בדרבי התל אביבי ואת עונש הפחתת שתי הנקודות בפועל, אך נכון לעכשיו, המאבק המשפטי של הקבוצה נתקל בחומה בצורה בבית המשפט.

השופט גלעד הס (חגי מיכאלי)

השופט הס לא התרשם מהניסיון המחודש וכתב בהחלטתו: "עיינתי בטענות הצדדים. ראשית אבהיר, כי לא ברור מדוע נדרשת בקשה למתן הוראות. בית המשפט קבע באופן ברור בסיום הדיון שהתקיים ביום 8.2.26 מועדים קצרים להגשת כתבי הגנה ומועד מוקדם לדיון קדם משפט, ככל והתובעת תעמוד על ההליך".

בהחלטתו הנוכחית הבהיר השופט כי עצם הגשת הבקשה מצביעה על כך שהפועל תל אביב עומדת על קיום ההליך, אך אין בכך כדי לשנות את סדרי הדין שכבר נקבעו. "כאשר התובעת הגישה בקשה למתן הוראות, הרי ברור כי היא עומדת על ההליך וההוראות שקבענו בהחלטה האמורה חלות על הצדדים", נכתב בהחלטה.

השופט הוסיף וקבע: "ככל ולאחר הגשת כתבי ההגנה וקיום ישיבת קדם המשפט במועד הקרוב שנקבע, יסבור בית המשפט כי יש להכריע בתביעה בהקדם, הרי שיינתנו החלטות ברורות לגבי המשך ההליך וקידומו באופן היעיל ביותר. אבהיר, כי טרם הגשת כתבי הגנה, אין מקום להורות על קידום ההליך באופן שונה מאשר קבעתי, בהחלטה מנומקת. אשר על כן, הבקשה נדחית".