6422-5829ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4533-4928צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

הודתה בטעות: הפדיחה של הפרמייר ליג

לאחר ההפסד של טוטנהאם 2:1 לפולהאם אתמול, בעמוד הטוויטר הרשמי של הליגה האנגלית פורסם פוסט שלעג על שוער התרנגולים, אך נמחק לאחר ביקורות רבות

ויקאריו מתוסכל (רויטרס)
ויקאריו מתוסכל (רויטרס)

זו לא תקופה טובה להיות אוהד טוטנהאם. אמנם התרנגולים הצליחו להעפיל לשמינית גמר ליגת האלופות מהמקום ה-5 בטבלה לאחר קמפיין מרשים, אך בכל הנוגע לליגה האנגלית, יש לקבוצה מלונדון לא מעט חששות ובעיות.

אתמול (ראשון) טוטנהאם הפסידה 2:1 לפולהאם ונותרה במקום ה-16 בליגה האנגלית, במרחק 4 נקודות בלבד מהקו האדום, שם נמצאת ווסטהאם. לאחר המשחק, בחשבון הטוויטר (X) הרשמי של הפרמייר ליג פרסמו פוסט אשר לועג על שוער התרנגולים, ג’וליאלמו ויקאריו.

בפוסט שעלה הייתה תמונה מהמשחק המדובר, בה רואים את שוער התרנגולים בועט בעיטה חופשית עם הכיתוב: “בעיטה חופשית מעניינת של ויקאריו”. לאחר שלל תגובות ביקורתיות כלפי התמונה, כולל ממחלקת התקשורת של טוטנהאם עצמה, החליטו בפרמייר ליג למחוק את הפוסט, לאחר שצבר כבר מיליוני צפיות ושיתופים.

שחקני טוטנהאם, חייבים לחזור לנצח בליגה (IMAGO)שחקני טוטנהאם, חייבים לחזור לנצח בליגה (IMAGO)

אין ספק שלטוטנהאם יש מספיק דברים נוספים להתעסק בהם, כמו לשבור את רצף אי הניצחונו הגבוה ביותר שלהם בתולדות הפרמייר ליג ולשרוד בליגה. אך לפחות אפשר להגיד שבקרב אחד הם הצליחו לנצח, גם אם זה לא על המגרש.

