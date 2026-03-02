מילסון ברצף סטוריז: אוהב את מכבי ת"א לנצח

בצל המלחמה בין ישראל לאיראן והירי שהגיע גם לעבר איחוד האמירויות, שם הוא משחק כיום במדי אל ג'זירה, פליסיו מילסון העלה רצף סטוריז באינסטגרם והביע אהבה גדולה למכבי תל אביב. הקשר האנגולי, אקס הצהובים, שיתף תמונות מתקופתו במועדון וכתב: "תמיד ארצה שתצליחו, תמיד ולנצח", ובהמשך הוסיף: "תודה על הרגע הזה עם המשפחה שלי, אוהב את המועדון הזה לנצח".

המחווה של מילסון מגיעה בתקופה רגישה במיוחד, כאשר המצב הביטחוני משפיע גם על ספורטאים ישראלים וזרים באזור. למרות שהוא משחק כיום מחוץ לישראל, המסר שהעביר הראה כי התקופה שלו בקריית שלום נותרה משמעותית עבורו, הן מקצועית והן אישית.

מילסון חתם במכבי תל אביב ב-8 ביולי 2023, ובעונת הבכורה שלו השאיר חותם מיידי. בהמשך העונה היה חלק מרכזי בזכייה באליפות של 2023/24, וכן הניף עם הקבוצה את גביע הטוטו ואת תואר אלוף האלופים ב-2024.

הסטורי של מילסון (צילום מסך)

השחקן הזר של העונה ב-2023/24

היכולת הגבוהה שהציג לא נעלמה מעיני אנשי הענף, והוא נבחר לשחקן הזר של העונה בליגת העל מטעם אתר ONE וארגון שחקניות ושחקני הכדורגל בעונת 2023/24. התרומה שלו לחלק הקדמי, יחד עם המהירות והישירות, הפכו אותו לאחד השחקנים הבולטים בליגה באותה עונה.

הסטורי של מילסון עם הפרסים האישיים שלו מהתקופה בישראל (צילום מסך)

הסטורי של מילסון מטקס נבחרי העונה של ONE (צילום מסך)

ב-26 ביולי 2024 חתם ל-4 שנים בכוכב האדום בלגרד, אך מאז המשיך לנדוד וכיום הוא משחק באל ג'זירה מאיחוד האמירויות. למרות המרחק והמעבר בין מדינות, נראה כי בליבו של מילסון שמור מקום מיוחד למכבי תל אביב, והמסר האחרון שלו הוכיח עד כמה התקופה בצהוב עדיין קרובה אליו.