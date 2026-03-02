עדיין לא הוצע חוזה: המסתורין סביב עתיד טורס

בשיא שווי השוק שלו לפי ‘טרנספרמרקט’, 50 מיליון אירו, ועם 16 שערים ב-35 משחקים העונה, הארכת החוזה של פראן טורס, שחגג בסוף השבוע האחרון 26, היא המשימה הדחופה ביותר של דקו וברצלונה עד יוני. בעוד עסקת מרקוס רשפורד מתקדמת היטב, הוא נפגש עם סוכניו לפני כמה ימים והמועדון שומר על כוונתו לממש את אופציית הרכישה בסך 30 מיליון אירו, הפעולה שאמורה להיות הדחופה ביותר עבור ברצלונה היא חידוש חוזהו של הבינלאומי הספרדי.

מאז הגעתו למועדון, ובאישורו של ז’ואן לאפורטה, ההנהלה שמרה תמיד על העיקרון שלא רצוי להחזיק שחקנים שנותרה להם שנה אחת בלבד לחוזה. במהלך השנה האחרונה טיפלה ברצלונה בשורה של הארכות חוזה לשחקני הליבה הספרדים שלה, פדרי, לאמין ימאל, גאבי, פאו קוברסי, אריק גארסיה ופרמין לופס, וכן לשחקנים בינלאומיים, ראפיניה, ז’ול קונדה ופרנקי דה יונג. עם זאת, הארכת חוזהו של פראן טורס עדיין ממתינה.

בשיאו, הוא ניצב בפני חוזה מכריע בקריירה שלו. למרות כוונת ברצלונה להאריך את חוזהו, מפתיע במידה מסוימת שעד שלב זה של העונה לא התקיימו שיחות בין הצדדים. זאת במיוחד לאור העובדה שעזיבתו של רוברט לבנדובסקי היא סוד גלוי, והעדיפות של דקו היא לצרף חלוץ לברצלונה בעונת 2026/27.

לבנדובסקי וטורס (רויטרס)

שומר על נתונים טובים

למרות שרצף הכיבושים שלו נחלש מעט, הוא לא כבש ב-6 משחקים, פראן שומר על נתונים טובים יותר מהחלוצים שקושרו למעבר לברצלונה בעונה הבאה. חוליאן אלברס עם 14 שערים, בנג’מין ששקו עם 8 ודושאן ולאחוביץ' עם 6. אפילו אלכסנדר איסאק היקר מאוד עם 3 בלבד. לפראן יש 16 לפני הישורת המכרעת של העונה, בזמן שהוא ממתין לאותה שיחה ראשונה מדקו, ש”עדיין לא הגיעה מסיבות שאינן ידועות”, לפי התקשורת בספרד.

לדקו יש משימות נוספות מלבד פראן טורס וההחתמה הכמעט סגורה של רשפורד. טומי מרקס, שהאנזי פליק רוצה להפוך לשחקן סגל ראשון מן המניין בעונה הבאה וכבר ערך הופעת בכורה תחת המאמן הגרמני, קיבל גם הוא פנייה בנוגע להארכת חוזהו במועדון. המנהל הספורטיבי יצטרך גם להכריע בעתידו של מארק קסאדו, שקיבל פיתויים מהצעות של מועדונים סעודיים, ושל וויצ’ך שצ'סני, שנותרה לו שנה אחת בחוזה, אך עתידו אינו מובטח.

יישאר? טורס (IMAGO)

בנוסף, הארכת חוזהו של אנדראס כריסטנסן, שנחשבה לסגורה כאשר סבל מפציעה קשה, טרם הוכרזה. ז'ואאו קאנסלו נמצא בתקופת מבחן ועתידו יוכרע בחודשים הנותרים של העונה. רוני ברדג'י יצטרך להחליט אם להיות הגיבוי הקבוע של לאמין ימאל מספק אותו בשלב זה. ולבסוף, אחת השאלות הגדולות של הקיץ, האם ברצלונה תמכור אחד מכוכביה המובילים, כשקונדה נמצא במרכז השיח בשל שמועות על הצעה אדירה מליברפול, או שתשמור על המדיניות של השנתיים האחרונות, שבה שימור הכישרון היה עיקרון מרכזי ולא רק הבאת שחקנים חדשים.