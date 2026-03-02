יום שני, 02.03.2026 שעה 17:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3041-3426סביליה11
3042-2726ג'ירונה12
2939-2726ולנסיה13
2929-2025חטאפה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

סימאונה: נצטרך לגרור את ימאל למקום לא נוח

מאמן אתלטיקו מדריד דיבר לקראת הגומלין נגד ברצלונה בגביע המלך: "אנחנו פנטסטיים איפה שאנחנו נמצאים, חותם על 3:0? לא יכול להגיד זאת לפני המשחק"

|
דייגו סימאונה (IMAGO)
דייגו סימאונה (IMAGO)

לאחר הניצחון 0:4 המדהים של אתלטיקו מדריד על ברצלונה בחצי גמר גביע המלך במטרופוליטנו, הקולצ’ונרוס מגיעים לקאמפ נואו על מנת לסיים את העבודה ולא להיכנס לספרי ההיסטוריה מהצד השלילי. לפני המשחק, מאמן הקבוצה, דייגו סימאונה, דיבר על מגוון נושאים: איך הוא מצפה שיהיה המשחק, שחקניה החשובים של ברצלונה, האם הוא מרוצה מהעונה של קבוצתו ואיך יעצור את לאמין ימאל.

איך אתה הולך לנהל את המשחק עם היתרון הגדול?
"אנחנו חושבים על המשחק שמצפה לנו, מול יריבה טובה מאוד, התקפית, פתוחה, עם אינדיבידואלים גדולים ועם משחק קבוצתי שהופך אותה לאחת התחרותיות ביותר בלה ליגה ובאירופה".

מה דעתך על שוער הגביע, חואן מוסו?
"הוא שחקן חשוב בתוך הקבוצה ובחדר ההלבשה, יש לו חיוניות ואישיות כדי לעזור מהמקום שבו הוא נדרש, וזה הרבה יותר חשוב ממה שהוא נותן לנו כשוער".

חואן מוסו (IMAGO)חואן מוסו (IMAGO)

מסר לשחקנים? להביא את המשחק למצב שנוכל לפגוע בבארסה

מה אתה מעדיף, לכבוש ראשון או לשמור על שער נקי? 
"אנחנו מדמיינים את המשחק כמו תמיד מול כל יריבה. במשחקים ששיחקנו נגדם אנחנו מכירים את המעלות שלהם ואת האפשרויות שלנו לעשות את המשחק שאנחנו צריכים לעשות. אין הרבה יותר מזה".

כמה אתה חושש מהחזרה של פדרי וראפיניה להרכב?
"אין צורך לומר את החשיבות שיש להם בכל קבוצה בעולם. בוודאי שהם יהיו שם ויעשו זאת היטב כמו תמיד".

מה המסר שלך לשחקנים?
 "כמו שאנחנו עושים בכל המשחקים החשובים, אנחנו מדברים על הכול, על המצבים שיכולים להופיע ועל להביא את המשחק למקום שבו נוכל לפגוע בהם".

פדרי וראפיניה (רויטרס)פדרי וראפיניה (רויטרס)

“אנחנו פנטסטיים איפה שאנחנו עכשיו, נאבקים על מה שרצינו”

מה דעתך על כך שאתם קרובים להניף את הגביע?
"בקיץ אתה תמיד חושב, 'הלוואי' שבמרץ נוכל להיות נאבקים על הכול. נכון שבלה ליגה אנחנו קצת רחוקים, בגביע ובליגת האלופות אנחנו במצב טוב. מופיעים כל התרחישים האלה של פחד, של אם ילך טוב, של אם ילך רע, אנחנו פנטסטיים במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נאבקים על מה שאנחנו רוצים".

האם אתה מרגיש יותר שחקן ממאמן?
"לא, נתתי הכול כשחקן ואין לי שום דבר לחזור ולעשות על מגרש המשחקים. אבל כן לספר לשחקנים שלשחק משחקים מהסוג הזה, כל העונה מחכים לשחק משחקים בעלי חשיבות כזו. צריך לשחק עם איכות, כישרון, מעמד, אישיות, אמונה ובעיקר עם נחישות".

אתה חותם על 3:0?
"אי אפשר לדעת לפני המשחק, צריך לחיות עם מה שקורה תוך כדי הדרך. אני לא יכול לענות על השאלה הזאת כי אנחנו לא נביאים".

דייגו סימאונה בטירוף, נתן הכל כשחקן ועכשיו כמאמן (IMAGO)דייגו סימאונה בטירוף, נתן הכל כשחקן ועכשיו כמאמן (IMAGO)

איך תעצרו את לאמין?
"הוא שחקן מצוין מבחינה אישית, מכריע במיוחד בחלק האחרון של המשחק. נצטרך לנצל גם את האפשרות שניתנת לנו בחלק ההתקפי כדי לתקוף דרך האזור הזה, ולכן צריך לגרור אותו למקום שבו הוא מרגיש פחות בנוח, וזה בהגנה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */