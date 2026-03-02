יום שני, 02.03.2026 שעה 16:50
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

שגריר איראן בספרד: נהיה במונדיאל, זו זכותנו

רזא זאביב שם סוף לשמועות בראיון לתקשורת הספרדית: "מדובר בימים קשים מאוד, אבל נהיה בגביע העולם, יש לנו זכות להשתתף בטורניר ואין לנו שום בעיה"

|
שחקני נבחרת איראן (IMAGO)
שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

ברקע ההסלמה הביטחונית והמתקפות של ישראל וארצות הברית על יעדים באיראן, שגריר איראן בספרד, רזא זאביב, התראיין ל’אס’ והבהיר כי למרות המתיחות הגוברת והאיומים ההדדיים, נבחרת איראן תשתתף במונדיאל הקרוב. לדבריו, אין כל כוונה לוותר על הזכות הספורטיבית של המדינה לקחת חלק בטורניר הגדול בעולם.

האבטחה בשגרירות האיראנית במדריד הוגברה משמעותית בימים האחרונים, על רקע ההתפתחויות האחרונות. במהלך הראיון התייחס זאביב תחילה לאירועים בארצו ואמר כי מדובר ב"ימים קשים מאוד", תוך שהוא מציין כי איראן “תכבד את זכר הקורבנות”. במקביל, הדגיש כי טהראן תגיב לכל תוקפנות שתופנה כלפיה, רמז ברור לעימות הישיר והעקיף מול ישראל וארצות הברית.

על רקע השיח הבינלאומי והחשש מהשלכות פוליטיות אפשריות, נשאל השגריר גם על עתידה של נבחרת איראן במונדיאל 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. זאביב היה חד משמעי: "איראן תלך למונדיאל, יש לנו את הזכות להיות שם". בכך ביקש לשים סוף לשמועות שלפיהן המתח המדיני עלול לפגוע בהשתתפותה של הנבחרת בטורניר.

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

“אין לנו שום בעיה, אנחנו נשתתף”

העובדה שהמונדיאל ייערך בין היתר על אדמת ארצות הברית, מדינה המצויה בעימות חריף עם איראן, עוררה סימני שאלה רבים בזירה הדיפלומטית והספורטיבית כאחד. אולם השגריר ביטל כל אפשרות לחרם או מניעה מצד ארצו והוסיף: "אין לנו שום בעיה, אנחנו נשתתף". המסר היה ברור, לפחות מבחינת טהראן, הכדורגל ימשיך למרות הרקע הנפיץ.

כעת נותר לראות כיצד יתפתחו האירועים בזירה הביטחונית והמדינית בחודשים הקרובים, ועד כמה ישפיעו על ההיערכות לקראת הטורניר. בינתיים, בעיצומה של סערה אזורית ובצל חילופי האשמות בין איראן, ישראל וארצות הברית, בטהראן מבקשים לשדר מסר של שגרה ספורטיבית והשתתפות מלאה בבמה הגדולה בעולם.

