ארינה סבלנקה: כוכבת טניס ואייקון אופנה במילאנו

ארינה סבלנקה, הטניסאית הבלארוסית המדורגת במקום הראשון בעולם, ממשיכה להפגין את מעמדה לא רק על מגרשי הטניס אלא גם בעולם האופנה היוקרתי. השבוע, היא משכה תשומת לב רבה בשבוע האופנה במילאנו, שם הופיעה כפרזנטורית חדשה של בית האופנה האיטלקי "גוצ'י". הופעתה של סבלנקה מדגישה את הקשר ההולך וגובר בין עולם הטניס לבימות האופנה הבינלאומיות.

סבלנקה, בת ה-27, ישבה בשורה הראשונה בתצוגת "פרימוורה" לסתיו 2026 של גוצ'י, שהציגה את החזון היצירתי החדש של המנהל האמנותי דנמה. היא הייתה מוקפת בכוכבים ובאישי אופנה בולטים, ביניהם אשת האופנה דונטלה ורסאצ'ה, הידוען רומיאו בקהאם, הזמר שון מנדס ונהג הפורמולה 1 אנדריאה קימי אנטונלי.

ארינה סבלנקה בשבוע האופנה במילאנו. (רויטרס)

הטניסאית הציגה נוכחות מרשימה כשהיא לבושה מכף רגל ועד ראש בפריטי גוצ'י. בין היתר, היא לבשה חליפה שחורה אלגנטית עם בלייזר מפוספס, ובהמשך הצטלמה גם עם מעיל פרווה מסובב ראשים. סבלנקה שיתפה סרטון נועז שלה לבושה בגוצ'י ברשתות החברתיות, מה שעורר תגובות נלהבות ממעריצים וחובבי אופנה כאחד. היא עצמה תיארה את הקולקציה כ"עוצרת נשימה" ואמרה כי היא "אסירת תודה להיות עדה לרגע מכונן כזה".

שיתוף הפעולה של סבלנקה עם גוצ'י נחשף רשמית במהלך אליפות אוסטרליה הפתוחה בינואר האחרון. היא הביעה התלהבות רבה מהמהלך, כשאמרה אז: "זה אומר לי את העולם. הם נועזים, אלגנטיים ומגניבים בטירוף. אני מרגישה שזה התאמה מושלמת לשיתוף הפעולה. אני האדם המאושר ביותר עלי אדמות כרגע. לא יכולתי לחלום לפני מספר חודשים שאצטרף למותג הטוב ביותר".

הופעתה האופנתית זכתה גם לאישור מבן זוגה, גאורגיוס פרנגוליס, שכתב בתגובה "וואו", ומטניסאיות עבר כמו אלנה וסנינה שכינתה אותה "מלכה", ופאולה קאניה-חודון שציינה בגאווה: "כל כך גאה שטניסאית עושה קריירה כזו באופנה!".

סבלנקה מגיעה לשבוע האופנה לאחר פתיחת עונה חזקה במיוחד, עם מאזן של 11 ניצחונות והפסד אחד בשנת 2026. היא זכתה בתואר בבריסביין והגיעה לגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, שם הפסידה ליריבתה אלנה ריבאקינה ב-31 בינואר. כעת, לאחר ההפסקה האופנתית, סבלנקה צפויה לשוב למגרשים בטורניר אינדיאן וולס (BNP Paribas Open), שם תהיה מדורגת ראשונה ותקווה לזכות בתואר הראשון שלה בטורניר, לאחר שסיימה כסגנית אלופה בשנים 2023 ו-2025. היא גם האלופה המכהנת בטורניר מיאמי. הופעתה במילאנו מחזקת את מעמדה כלא רק אלופת גרנד סלאם, אלא גם דמות משפיעה בתרבות ובסגנון חיים.