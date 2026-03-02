"לא מרוצה מריאל": אמבפה טס כדי לטפל בברך

סערה חדשה בריאל מדריד? לפי דיווח של באתר והעיתון הבכיר ‘מארקה’, כוכבה הקבוצה מבירת ספרד, קיליאן אמבפה, מאוכזב מאוד מהתנהלות הצוות הרפואי של המועדון בכל הנוגע לפציעת הברך שלו.

על פי הפרסום, אמבפה סבור כי במשך למעלה משלושה חודשים לא הוצע לו כל פתרון ממשי לבעיה שמטרידה אותו, וכי הטיפול שקיבל לא הוביל לשיפור במצבו. בעקבות כך, החליט החלוץ הצרפתי לטוס לצרפת על מנת לקבל חוות דעת וטיפול נוספים.

עוד נכתב כי השחקן אינו שבע רצון מהשירותים הרפואיים של הבלאנקוס, צעד שעשוי להעלות סימני שאלה במועדון בנוגע להתנהלות סביב אחד הכוכבים הגדולים בעולם.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

בשלב זה לא נמסרה תגובה רשמית מהמועדון או מהשחקן עצמו, אך מדובר בהתפתחות שעשויה להשפיע על המשך העונה של ריאל מדריד. הן מקצועית והן מבחינת היחסים בין הכוכב להנהלה.

ההכנות לחטאפה

בכל מקרה, ריאל מדריד פרסמה את הסגל שלה לקראת המשחק הערב (שני, 22:00, חי בערוץ ONE) נגד חטאפה. דין האוסן ורודריגו חוזרים להתלבש אצל אלברו ארבלואה, כאשר אדוארדו קמאבינגה בחוץ. בספרד מדווחים שמי שעשוי לפתוח הוא טיאגו פיטארץ’ הצעיר, ולא אחר מאשר דויד אלאבה.

ההרכב המשוער: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דויד אלאבה, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, טיאגו פיטארץ’, ויניסיוס וגונסאלו גארסיה.