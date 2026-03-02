יום שני, 02.03.2026 שעה 16:09
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

השב"כ אסר על הנבחרת לחזור מהים או מטאבה

המשלחת תקועה בקפריסין בעקבות סגירת השמיים. אנשי נבחרת ישראל שמעו לראשונה אזעקות וטילים ששוגרו לאזור, האיגוד סופג עלויות של עשרות אלפי שקלים

|
שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

נבחרת ישראל בכדורסל רשמה אמש (ראשון) עוד ניצחון נאה על נבחרת קפריסין החלשה במסגרת מוקדמות אליפות העולם, אך השמחה המקצועית התחלפה מהר מאוד בדאגה עמוקה. הנבחרת, שכוללת כעת שישה שחקנים לצד אנשי הצוות המקצועי, הלוגיסטי וראשי איגוד הכדורסל, מוצאת את עצמה בבעיה חמורה בכל הנוגע לחזרה לישראל.

בעקבות המלחמה מול איראן וסגירת המרחב האווירי, הדרכים הרגילות הביתה נחסמו. גורמי הביטחון בשב"כ הטילו איסור על חזרת המשלחת דרך מעבר טאבה או דרך הים, מה שמשאיר את הקבוצה במצב של המתנה מורטת עצבים על האי.

המצב הביטחוני המתוח לא פסח על קפריסין, שהפכה גם היא למוקד במערכה. אנשי הנבחרת דיווחו כי שמעו לראשונה אזעקות במהלך היום כתוצאה מטילים שנשלחו מאיראן לאזור. למרות שהאזעקות נשמעו מרחוק, התחושה בקרב המשלחת היא שהמקום כבר אינו בטוח עבורם כפי שהיה בעבר.

מעבר להיבט הביטחוני, והרצון לחזור ולהיות עם המשפחות בשעה זו,  קיים גם ההיבט הכלכלי שמכביד על המערכת. כל יום שהייה נוסף של המשלחת בקפריסין עולה לאיגוד הכדורסל עשרות אלפי שקלים, הוצאה בלתי מתוכננת שמצטרפת לחוסר הוודאות לגבי מועד הפתרון והחזרה המיוחלת לישראל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */