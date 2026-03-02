השב"כ אסר על הנבחרת לחזור מהים או מטאבה

נבחרת ישראל בכדורסל רשמה אמש (ראשון) עוד ניצחון נאה על נבחרת קפריסין החלשה במסגרת מוקדמות אליפות העולם, אך השמחה המקצועית התחלפה מהר מאוד בדאגה עמוקה. הנבחרת, שכוללת כעת שישה שחקנים לצד אנשי הצוות המקצועי, הלוגיסטי וראשי איגוד הכדורסל, מוצאת את עצמה בבעיה חמורה בכל הנוגע לחזרה לישראל.

בעקבות המלחמה מול איראן וסגירת המרחב האווירי, הדרכים הרגילות הביתה נחסמו. גורמי הביטחון בשב"כ הטילו איסור על חזרת המשלחת דרך מעבר טאבה או דרך הים, מה שמשאיר את הקבוצה במצב של המתנה מורטת עצבים על האי.

המצב הביטחוני המתוח לא פסח על קפריסין, שהפכה גם היא למוקד במערכה. אנשי הנבחרת דיווחו כי שמעו לראשונה אזעקות במהלך היום כתוצאה מטילים שנשלחו מאיראן לאזור. למרות שהאזעקות נשמעו מרחוק, התחושה בקרב המשלחת היא שהמקום כבר אינו בטוח עבורם כפי שהיה בעבר.

מעבר להיבט הביטחוני, והרצון לחזור ולהיות עם המשפחות בשעה זו, קיים גם ההיבט הכלכלי שמכביד על המערכת. כל יום שהייה נוסף של המשלחת בקפריסין עולה לאיגוד הכדורסל עשרות אלפי שקלים, הוצאה בלתי מתוכננת שמצטרפת לחוסר הוודאות לגבי מועד הפתרון והחזרה המיוחלת לישראל.