פליק: בחיים לא הייתי במצב כזה, אבל לא חושש

ברצלונה כבר מחקה פיגור 4:0 בגומלין בקאמפ נואו ומחר (שלישי, 22:00) היא תנסה לעשות את זה גם מול אתלטיקו מדריד בחצי גמר גביע המלך. “כולם יודעים מה מחכה לנו”, אמר האנזי פליק, “אנחנו בפיגור ארבעה שערים וצריכים להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. לא חושב שהייתי במצב כזה בעבר, אבל אני לא חושש. זו המטרה שלנו. אנחנו יודעים שזה לא קל, אבל לא נוותר. חשוב לשמור על שער נקי ולהאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה”.

הגרמני הדגיש את הצורך במשחק קבוצתי מושלם: “תמיד עדיף לחשוב קודם כל על השער הראשון. אנחנו צריכים להיות חכמים, לשחק כיחידה אחת עם ובלי הכדור. חייבים ללחוץ, לנצח מאבקים של אחד על אחד ובעיקר לא לאבד כדורים מול קבוצה שיודעת לצאת למתפרצות בצורה כזו”.

על האפשרות להפתיע טקטית אמר: “אנחנו תמיד רוצים לשחק בסגנון שלנו. חשבנו על כל מה שיכול לקרות ומה יכול לתת לנו יתרון. שיחקנו טוב גם מול ויאריאל, אבל מחר נצטרך להיות מאוחדים לגמרי”.

הפעם זה יהיה בקאמפ נואו. שחקני ברצלונה ואתלטיקו מדריד (רויטרס)

בנוגע ללאמין ימאל, החמיא המאמן: “הכי חשוב שהקבוצה תהיה מחוברת. השער הראשון שלו הגיע אחרי חטיפה נהדרת ומסירה גדולה של פרמין. ללאמין יש את המתנה להיות במקום הנכון בזמן הנכון. אבל אנחנו צריכים את כולם”.

על חסרונו של רוברט לבנדובסקי אמר פליק: “צריך לקבל ולנהל את זה. זה תמיד בעייתי לאבד שחקן כזה, אבל הקבוצה יודעת להתמודד. זו גם הזדמנות לאחרים להוכיח את עצמם”. כשנשאל על רונאלד אראוחו, השיב: “יש לנו קבוצה שעושה עבודה טובה בהגנה, וגם רונאלד. עוד לא החלטתי על ההרכב, אני צריך לחשוב על זה”.

פליק לא רצה להעריך את סיכויי העלייה: “אני לא יודע באחוזים. כדי להגיע לגמר נצטרך לעשות יותר מרק לנצח. הכול אפשרי”. הוא גם הדגיש כי אינו עוסק בעבר, למרות הזיכרונות מה-1:6 של בארסה על פ.ס.ז’: “לא חושב על העבר או העתיד, רק על מחר. אנחנו רוצים להראות את הגרסה הטובה ביותר שלנו ולראות את התמיכה של כולם”.

לסיום התייחס לחשיבות הקהל: “חשוב שכל מי שרוצה לעודד יוכל לעשות זאת. אנחנו צריכים חיבור מושלם בין הקבוצה לאוהדים. זה נותן לנו כוח. תמיד צריך להאמין – כמו במשחק מול דורטמונד, שבו כבשנו פעמיים בכל מחצית. זה קשה, היריבה פנטסטית, אבל אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה”.