יום שני, 02.03.2026 שעה 15:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

רק: צריך לעשות הכל לסיים את הליגה ולא לעצור

מנכ"ל הפועל חיפה על המצב: "ברגע שהחלה המערכה עברנו תוך דקות לנוהל חירום. נקבל כל החלטה של הזרים". על יואב כץ: "הוא לחלוטין מנהל את האירוע"

|
איתי רק (פרטי)
איתי רק (פרטי)

בהפועל חיפה מחכים להוראות פיקוד העורף לגבי החזרה לאימונים ובאיזה מתכונת, אם וכאשר זה יתאפשר כמובן. מנכ"ל המועדון, איתי רק, אמר על סאגת המשך הליגה: “שוחחתי מספר פעמים עם נציגי מנהלת הליגה וההתאחדות לכדורגל, הרצון הוא להמשיך את הליגה כאשר זה יתאפשר ולא לעצור. אני חושב שזאת החלטה נכונה, וצריך לעשות הכל על מנת להביא את הליגה לסיומה".

המנכ"ל הוסיף: "התכוננו היטב לסיטואציה הזאת. ביום שישי ושבת מוקדם בבוקר עוד היינו בהכנות למשחק מול מכבי ת"א, וברגע שהחלה המערכה, עברנו תוך דקות לנוהל חירום שכאמור התכוננו אליו מבעוד מועד.

“בגזרת הבוגרים, יידענו את כל עובדי המועדון והשחקנים שהמועדון ממשיך בשגרה ניהולית, גם אם זה מרחוק והמועדון כאן בשבילם בכל רגע נתון ולכל דבר. בסופו של דבר, מעבר לעובד ולא משנה מה תפקידו, יש בן אדם”.

רק הוסיף על הקבוצה הבוגרת: “השחקנים קיבלו תוכניות כושר, זה עובד נהדר. גם בגזרת הזרים, הייתה כניסה מיטבית לאירוע, סמנכ"ל התפעול, דודו דותן, ויתר הצוות, נמצאים מולם בקשר על בסיס שעתי, זה מדהים.

איתי רק (עמרי שטיין)איתי רק (עמרי שטיין)

“עדכנו מספר פעמים את השחקנים הזרים באפשרויות שעומדות בפניהם, נכון להיום הם בחרו להישאר פה ואנחנו מאוד מעריכים את זה. כמובן נבין ונקבל כל החלטה אחרת שלהם בעניין".

“מתחילת המערכה יואב היה איתי בקשר רציף”

על הקשר עם הבעלים יואב כץ בימים לא שגרתיים כאלה, אמר המנכ”ל: "חשוב לציין שהחל מתחילת המערכה, יואב היה איתי בקשר רציף כדי לוודא שכל עובדי המועדון, השחקנים והשחקנים הזרים מקבלים מענה מיטבי ורציף ושהמועדון ממשיך ברציפות ניהולית. אמנם הוא נמצא במרחב גאוגרפי רב, אבל יואב לחלוטין מנהל את האירוע”.

רק המשיך: “בגזרת הנוער, ראשית הקפאנו את כל הפעילות ודאגנו שמאמנים, אנשי צוות ושחקנים אשר היו בדרכם למשחקי מחלקת הנוער יחזרו בבטחה לביתם. בנוסף, המאמנים הונחו להיות בקשר עם השחקנים, לשאול לשלומם ולהעביר להנהלה צרכים מיוחדים ככל וקיימים".

לסיום אמר רק: "חשוב לי לציין שבהפועל חיפה יש צוות בק אופיס של אנשי נתינה מדהימים, המעבר משגרה לנוהל החירום שהתכוננו אליו מראש היה חלק ומוצלח בעיקר בזכות האנשים המדהימים שנמצאים איתי במועדון".

