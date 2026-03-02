יום שני, 02.03.2026 שעה 15:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"מצב מוזר, אבל אני יודע שאנחנו מוגנים בישראל"

קודי דמפס, שחקנה האמריקאי של ב"ש הנשוי לישראלית, נשאר בעיר ובראיון ל-ONE מדבר על המצב ותחושתו האישית: "אני יותר מרגיש חוסר נוחות מאשר סכנה"

|
קודי דמפס (רועי כפיר)
קודי דמפס (רועי כפיר)

מצב הלחימה ביומיים האחרונים בישראל מצא את השחקנים הזרים מנסים ברובם לצאת מהארץ. בהפועל באר שבע/דימונה הזרים נשארו בשבת בעיר, אך כעת מתחילים לצאת. ברנדון אנג'ל וסי ג'יי אלבי יצאו דרך מצרים. דמיאן דאן, ג'ייק אוניל וסם איוריו נמצאים באילת ויחברו לטיסה שמנהלת הליגה מעמידה לרשות אלה שיוצאים. מי שנשאר הוא קודי דמפס

דמפס נשוי מזה שנה וחצי לסתיו, ילידת באר שבע והוא נשאר פה איתה ועם שני כלבי התחש שברשותם. "הם דווקא נהנים מהמצב", הוא צוחק. "הם זוכים לבלות יותר זמן איתנו". 

דמפס בן ה-32 הכיר את סתיו בקדנציה הראשונה שלו בקבוצה, בעונת 2021/22. הוא הספיק לעבור גם את התקיפה האיראנית הקודמת וגם, כמובן, חלק ממלחמת חרבות ברזל (זאת עונתו השנייה ברצף בקדנציה השנייה בבירת הנגב), כך שייתכן שהוא רגוע יותר ורגיל יותר. 

קודי דמפס רץ (רועי כפיר)קודי דמפס רץ (רועי כפיר)

"הסיטואציה בהחלט לא נוחה", דמפס מספר לנו. "הדירה שגרנו בה קודם לא הייתה עם ממ”ד ובמקלט של הבניין חלק מהשכנים לא אוהבים כלבים. אז עברנו לימים האחרונים לסבתא של סתיו ועכשיו הקבוצה מצאה לנו דירה עם ממ"ד". 

אתה לא גדלת במציאות כזאת. איך אתה מרגיש איתה?
"זאת באמת מציאות מוזרה מאוד. אבל אני לא דואג. אני מרגיש בטוח בגלל שאני יודע שלישראל יש מערכת הגנה מצוינת והיא שומרת עלינו". 

“הזרים האחרים יותר מודאגים”

איך מרגישים הזרים האחרים? הם לא היו כאן, כמוך, באירוע הקודם עם איראן.
"כן. הם יותר מודאגים. דמיאן נמצא פה עם אשתו והילדים הקטנים, בני 3 ו-4, אז זה בטח הרבה יותר מלחיץ. השחקנים הישראלים בקשר איתם כל הזמן. באזעקה הראשונה הם הסבירו להם שישראל וארצות הברית תוקפים, אז זה רק כדי להכין אותנו להתמגן. השחקנים הישראלים כל הזמן מתווכים ומסבירים את המצב לזרים בקבוצת הווטסאפ של המועדון". 

קודי דמפס עם הכדור (רועי כפיר)קודי דמפס עם הכדור (רועי כפיר)

סתיו, אשתך, גדלה לתוך המציאות שכולנו לצערי, מכירים מגיל קטן. מי הרגיע את מי בבית?
"דווקא היא הייתה לחוצה קצת בהתחלה. אבל היא מהר מאוד התעשתה. שנינו בסך הכל רגועים. סומכים על הצבא הישראלי וההגנה האווירית. אנחנו נכנסים למקלט כשצריך ושומרים על עצמנו, אז אני יודע שכל עוד אנחנו מקפידים על ההוראות יהיה בסדר". 

“רוצים לחזור לשחק”

אם נדבר קצת מקצועית, העצירה הזאת עצרה אתכם במומנטום לא רע.
"כמובן. היינו במומנטום טוב. רק היינו אמורים לחזור מפגרת הגביע והנבחרות ואנחנו כמובן רק רוצים לחזור לשחק ולעשות את מה שאנחנו אוהבים". 

מסר לסיום לאוהדי הקבוצה ותושבי באר שבע?
"תישארו בטוחים. תקשיבו להוראות, נעבור את זה ונחזור לשחק ולעשות אתכם גאים". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */