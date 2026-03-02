יום שני, 02.03.2026 שעה 15:15
עובד גם ב-800 מעלות: רובוט כיבוי אש אוטונומי

ברקע לפיתוח של יונדאי עומדים נתונים מדאיגים שלפיהם 1,802 כבאים נפצעו או נהרגו בעשור האחרון בדרום קוריאה. ומהן היכולות המתקדמות של הרובוט?

|
מציל חיים בזמן אמת (מתוך האתר הרשמי)
מציל חיים בזמן אמת (מתוך האתר הרשמי)

חברת יונדאי הדרום־קוריאנית פיתחה ומסרה לכבאות בדרום קוריאה רכב אוטונומי ייעודי, שנועד לפעול בזירות שבהן עוצמת האש והחום הופכות כל גישה אנושית למסוכנת במיוחד. מדובר ברובוט בלתי מאויש המסוגל לכבות שריפות מרחוק ולהיכנס לאזורים שאליהם צוותי כיבוי מתקשים להגיע בשל סכנת קריסה, עשן כבד או חשש להתפוצצות.

הכלי מבוסס על פלטפורמה של מערכת רב־תכליתית ללא נהג שפותחה על ידי חטיבת הרכבות והמערכות הביטחוניות של יונדאי. על גבי הפלטפורמה הותקנה מערכת ייעודית לכיבוי אש הכוללת תותח מים קדמי, מערכת התזה אוטומטית להגנה על גוף הרכב ומצלמה תרמית באינפרה־אדום המאפשרת ראייה דרך עשן ולהבות.

אחד המרכיבים המרכזיים ברובוט הוא יכולת השליטה מרחוק. המפעיל שולט בכל תנועות הכלי ובתותח המים מעמדה בטוחה, באמצעות מערכת אלחוטית המעבירה וידאו בזמן אמת. המצלמה התרמית מסייעת באיתור מוקדי האש ואף בזיהוי לכודים אפשריים בתוך ענני עשן סמיכים.

הרובוט נמסר לשירותי הכבאות בדרום קוריאה (מתוך האתר הרשמי)הרובוט נמסר לשירותי הכבאות בדרום קוריאה (מתוך האתר הרשמי)

מערכת ההגנה העצמית של הרכב מאפשרת לו לפעול גם בתנאים קיצוניים במיוחד. הכלי מתיז מים באופן רציף סביב מבנהו ויוצר מעין וילון מים שמפחית את השפעת הלהבות הישירה. על פי נתוני החברה, המערכת מסוגלת לשמור על טמפרטורה פנימית של בין 50 ל־60 מעלות צלזיוס גם כאשר הטמפרטורה החיצונית מגיעה עד 800 מעלות.

בתחום הניידות מציג הרובוט יתרונות משמעותיים. הוא מצויד בהנעה עצמאית לכל ששת גלגליו ובצמיגים עמידים לחום גבוה, המאפשרים לו לנוע על גבי הריסות, פסולת חרוכה ותשתיות פגועות. היות שמדובר בפלטפורמה חשמלית, הוא מסוגל לפעול גם בחללים סגורים ומלאי עשן מבלי לפלוט גזי שריפה, יתרון חשוב במיוחד בזירות תעשייתיות או במבנים סגורים.

ברקע לפיתוח עומדים נתונים מדאיגים שלפיהם 1,802 כבאים נפצעו או נהרגו במהלך מילוי תפקידם בעשור האחרון בדרום קוריאה. הנתון הזה הדגיש את הצורך בהפחתת החשיפה הישירה של לוחמי האש, במיוחד בשלבים הראשונים והבלתי יציבים של שריפה, שבהם הסיכון לקריסת מבנים או להתפשטות פתאומית של האש הוא הגבוה ביותר.

יכול לעמוד בטמפרטורות מטורפות (מתוך האתר הרשמי)יכול לעמוד בטמפרטורות מטורפות (מתוך האתר הרשמי)

שניים מתוך ארבעת הכלים שכבר יוצרו החלו לפעול באזור הבירה סיאול ובחבל יונגנאם במסגרת יחידות מיוחדות של שירותי החירום, בעוד ששני הכלים הנוספים ישובצו בתחנות הכיבוי המחוזיות בגיונגגי ובצ'ונגנאם. ברשות הכבאות מתכננים להפעיל את הרובוטים בעיקר בשריפות רחבות היקף, במבנים הנמצאים בסכנת קריסה ובאזורים שבהם קיימת סכנת פיצוץ או חשש להימצאות גזים רעילים.

טקס המסירה נערך במטה ההצלה הלאומי 119 בעיר נמאיאנגג'ו. במהלך האירוע הצהיר יו"ר הקבוצה, אאיסון צ'ונג, כי החברה תמשיך לפתח ולהעמיד טכנולוגיות מתקדמות שיאפשרו לכבאים לעבוד בסביבה בטוחה יותר. לדבריו, המטרה היא שהרובוטים ישמשו קו הגנה ראשון במצבי חירום קריטיים וייכנסו לזירות המסוכנות ביותר עוד לפני כניסת צוותים אנושיים.

מעבר לפיתוח הרובוטים, יונדאי תרמה גם אוטובוסים שהוסבו לאזורי מנוחה עבור כבאים, והיא מתכננת לספק אמבולנסים וציוד רפואי לבית החולים הלאומי הראשון לכבאים בדרום קוריאה, שאמור להיפתח בחודש יוני. המהלך משקף גישה רחבה יותר של שילוב טכנולוגיה ותמיכה לוגיסטית לשיפור בטיחותם ותנאי עבודתם של כוחות החירום במדינה.

פורסם במקור במארקה

