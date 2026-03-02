יום שני, 02.03.2026 שעה 14:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בבית"ר ירושלים שוקלים להעביר את הזרים לאילת

בדומה לצעד שעשתה מ.ס אשדוד, גם בקבוצה מהבירה חושבים לשלוח את שחקניה הלא ישראלים לעיר הדרומית בשל לחץ מהמשפחות, על אף שהם עצמם משדרים רוגע

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

המלחמה באיראן משפיע רבות על הכדורגל הישראלי, כשקבוצות רבות נקטו כבר בצעדים. שחקניה הזרים של בית”ר ירושלים עדיין נמצאים בארץ, אך בשל לחץ המשפחות שלהם בחו”ל, בקבוצה מהבירה נשקלת האפשרות להעביר את השחקנים הזרים לאילת. 

האפשרות הזו עלתה אחרי הנפילה אתמול בירושלים ובשל העובדה שהוגדר מצב חירום של עוד עשרה ימים לכל הפחות ולכן בודקים בבית”ר כמה אופציות וביניהן העברת הזרים לאילת. 

הצעד הזה דומה למה שעשתה מ.ס אשדוד עם שחקניה הזרים, כשכפי שפורסם אתמול, רכב  אסף בשעות הבוקר אותם מבתיהם בעיר, כעשרה שחקנים בסך הכל. שמונה שנמצאים בסגל הקבוצה ועוד שניים שמתאמנים עם הקבוצה בשלב זה ללא חוזים רשמיים והעביר אותם לבית מלון באילת.

שחקני בית"ר ירושלים (מרטין גוטדאמק)שחקני בית"ר ירושלים (מרטין גוטדאמק)

הזרים בינתיים רגועים

בינתיים, הצוות הניהולי וגם אנשי הצוות המקצועי של המועדון הירושלמי נמצאים בקשר רציף עם הזרים ששייכים לקבוצה, שמבחינתם עד כה לא משדרים לחץ יוצא דופן. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */