בבית"ר ירושלים שוקלים להעביר את הזרים לאילת

המלחמה באיראן משפיע רבות על הכדורגל הישראלי, כשקבוצות רבות נקטו כבר בצעדים. שחקניה הזרים של בית”ר ירושלים עדיין נמצאים בארץ, אך בשל לחץ המשפחות שלהם בחו”ל, בקבוצה מהבירה נשקלת האפשרות להעביר את השחקנים הזרים לאילת.

האפשרות הזו עלתה אחרי הנפילה אתמול בירושלים ובשל העובדה שהוגדר מצב חירום של עוד עשרה ימים לכל הפחות ולכן בודקים בבית”ר כמה אופציות וביניהן העברת הזרים לאילת.

הצעד הזה דומה למה שעשתה מ.ס אשדוד עם שחקניה הזרים, כשכפי שפורסם אתמול, רכב אסף בשעות הבוקר אותם מבתיהם בעיר, כעשרה שחקנים בסך הכל. שמונה שנמצאים בסגל הקבוצה ועוד שניים שמתאמנים עם הקבוצה בשלב זה ללא חוזים רשמיים והעביר אותם לבית מלון באילת.

שחקני בית"ר ירושלים (מרטין גוטדאמק)

הזרים בינתיים רגועים

בינתיים, הצוות הניהולי וגם אנשי הצוות המקצועי של המועדון הירושלמי נמצאים בקשר רציף עם הזרים ששייכים לקבוצה, שמבחינתם עד כה לא משדרים לחץ יוצא דופן.