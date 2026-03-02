ינאקופולוס בטוח: זו הסחת דעת מתיקי אפשטיין

מאז התקיפה של ישראל וארה"ב באיראן ביום שבת בבוקר, לא מעט מדינות ואיזורים מושפעים מההסלמה הקיצונית במצב. איראן תקפה בחזרה באיזורים רבים במפרץ ואף ביצעה ירי גם לעבר בסיסים בקפריסין, אבל מה בעצם עומד מאחורי פרוץ המלחמה?

תלוי את מי שואלים. לבעלי פנאתינייקוס, למשל, דימיטריס ינאקופולוס, יש ללא שום ספק את התאוריה ביזארית מכולן. בסטורי שהעלה לאינסטגרם שלו, ינאקופולוס כתב: “זו לא מלחמת עולם שלישית. זו רק הסחת דעת כדי להסיט את תשומת הלב מתיקי אפשטיין".

כזכור, בדצמבר החלו להתפרסם מסמכים מ"תיקי אפשטיין" שנאספו במהלך חקירתו של עבריין המין, ג’פרי אפשטיין. בבית הלבן הודו עוד לפני כן כי נשיא ארה"ב, דונאלד טראמפ, הוא אחד האנשים הבולטים המוזכרים באותם מסמכים.