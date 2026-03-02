יום שני, 02.03.2026 שעה 13:24
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

ג'יילן הורד בסטורי: אח שלי נעדר מאז יום שישי

בזמן ששחקנים אחרים מתמודדים עם ההשלכות של המלחמה, כוכב מכבי ת"א פרסם באינסטגרם בקשה לעזרה בחיפושים אחרי אחיו אלייז'ה, שנראה לאחרונה בשיקגו

|
ג'יילן הורד (רועי כפיר)
ג'יילן הורד (רועי כפיר)

בזמן שרבים מהשחקנים הישראלים והזרים תקועים בארץ ובחו”ל ומחפשים דרך יציאה בשביל לנסות ולהגיע לבלגרד לקראת הדרבי התל אביבי  במסגרת היורוליג בחמישי. לג’יילן הורד ישנן צרות אחרות, כשאחיו נעדר בימים האחרונים.

שחקן מכבי תל אביב פרסם באינסטגרם, כשהוא קורא למי שיכול לעזור: “בבקשה תשתפו. אחי אלייז’ה הורד נעדר מאז ה-27 בפברואר. בפעם האחרונה הוא נראה בנמל התעופה של שיקגו”.

בתקשורת בעיר דיווחו: “המשטרה מחפשת אחרי גבר בן 23 שנעדר אחרי שביקר את אביו בשיקגו. אלייז’ה הורד העביר 10 ימים בעיר, כשהפעם האחרונה בה הוא נראה הייתה ביום שישי”. אבא שלו מסר: “הוא היה אמור לעלות על מטוס אבל הוא לא עשה את זה. יש לו בעיה נפשית. ביומיים האחרונים מצב הרוח שלו השתנה והוא אמר שהוא לא רוצה לעלות לטיסה”

