יום שני, 02.03.2026 שעה 12:36
כדורסל ישראלי

"הראש בישראל, שוברים את הראש איך לחזור"

יו"ר איגוד הכדורסל פרישמן בראיון מקפריסין: המורכבות מול מכבי והפועל, המרדף אחרי טיסה והחלום על סגל מלא עם אבדיה ושרף ("יכולים לנצח את כולם")

|
עמוס פרישמן (ראובן שוורץ)
עמוס פרישמן (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל בכדורסל השלימה אתמול (ראשון) ניצחון שני על נבחרת קפריסין במסגרת מוקדמות אליפות העולם, אך השמחה המקצועית התחלפה במהירות בדאגה לוגיסטית וביטחונית. בשל המלחמה מול איראן וחיזבאללה וסגירת השמיים בישראל, חלק מחברי המשלחת והשחקנים מצאו את עצמם "תקועים" באי השכן.

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל, נמצא עם הנבחרת בקפריסין ומתמודד עם סיטואציה חסרת תקדים. בראיון ל-ONE הוא מדבר על הניצחונות, הדאגה למשפחות בבית, והתוכניות להמשך העונה בצל חוסר הוודאות.

עמוס, באיזה תחושות אתם אחרי המשחקים נגד קפריסין? אתם תקועים שם.
"נחלק לשניים. קודם כל, אני שמח שניצחנו את המשחקים האלה, שזה היה חובה וברור. קפריסין לא הייתה יריבה ברמה גבוהה ועשינו את העבודה. יחד עם זאת, זו סיטואציה מורכבת לכולם פה. הראש עם המשפחות בארץ, אנחנו צמודים לטלוויזיה. כל אחד רוצה לחזור כמה שיותר מהר".

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

ראינו שהבסיס האמריקאי בקפריסין הופצץ. שמעתם משהו?
"רק קראנו מהתקשורת. זה הצחיק אותנו שהעיפו לפה טילים, זה ממש לא הפריע. אנחנו יותר מוטרדים מאיך מחזירים את כל הנבחרת לארץ, חלק מהשחקנים חזרו לקבוצות שלהם. אנחנו שוברים את הראש יחד עם משרדי הממשלה". 

“כל האופציות עוברות באוויר, סיטואציה לא פשוטה”

חשבתם על שייט? אולי על שחייה (צוחק)?
"אני יכול להגיד לך שכל האופציות עוברות באוויר. קוראים שיש ספינות שיוצאות, טיסות ליעדים כאלה ואחרים. אין לנו כרגע משהו ביד, מבינים שהשדה סגור עד יום שישי לפחות. סיטואציה לא נעימה ולא פשוטה, אבל בסדר, אנחנו נתמודד".

כששמעתם שהשדה נסגר, כמה זה מטריד שאתם יושבים במלון בקפריסין ואני מניח לא יכולים לצאת בגלל עניין הביטחון ולא יכולים לחזור לארץ כרגע?
"תראה, זו בכלל סיטואציה מוזרה ששלושה שחקנים כבר הטסנו לארץ ואז רגע לפני הנחיתה הם עשו סיבוב וחזרו. אחר כך הפועל תל אביב ביקשה שנטיס את השחקנים שלהם לסופיה ושם יפגשו אותם. זו סיטואציה מורכבת. מנהל הנבחרת מוטי דניאל וכל הצוות עושים עבודה נהדרת. נשארנו פה וחמישה או שישה שחקנים יחד איתנו".

ים מדר (IMAGO)ים מדר (IMAGO)

זה בכלל לא שגרתי שהייתם צריכים לחלק את המשחקים בין שחקני הפועל ומכבי ת"א. איך הייתה הסיטואציה המורכבת הזאת של נבחרת א' ונבחרת ב'?
"זו הייתה סיטואציה מאוד מורכבת. זו גם פעם ראשונה שיצאנו משלחת של 16-17 שחקנים. ידענו את הסיפור עם השחקנים של הפועל ומכבי, אבל ידענו להתמודד עם זה כמו שצריך".

“המצב מסובך, אבל אנחנו בתמונת העלייה למונדובאסקט”

בגלל הסיטואציה מבחינת מצב הנבחרת, נצטרך לגנוב ניצחון מול אחת הנבחרות החזקות כדי להשאיר סיכוי לעלות למונדובאסקט.
"כן, זה לא פשוט. המצב מסובך. אנחנו בתמונה, חד משמעית, אבל זו משימה קשה".

אריאל בית הלחמי (IMAGO)אריאל בית הלחמי (IMAGO)

את מי אתה חושב שנוכל לנצח?
“זה מאוד תלוי. אני מקווה שנוכל להעמיד את הסגל הכי טוב שאפשר ואם זה יקרה נוכל לנצח את כולם. לדעתי צריך לכוון למשחק נגד קרואטיה. משימה לא פשוטה".

סגל הכי חזק זה כולל שחקני NBA.
"כן, זה כולל לפחות את דני אבדיה, את בן שרף אני לא יודע כרגע אם ישחררו בגלל ליגת הקיץ, אנחנו עובדים על זה. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום שכל הסגל יהיה".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

”אם המלחמה תתארך, יצטרכו להיות התאמות”

יש לכם תוכנית באיגוד הכדורסל לגבי המשך העונה?
"קבענו תאריך היפותטי לחזרה לפעילות בסוף חודש מרץ. אנחנו מדברים על ליגה לאומית, ליגת העל לא בתחום האחריות שלנו".

איך אתה רואה את הסיטואציה? לקצר את העונה?
"התוצאות של המשחקים צריכות להיקבע על המגרש. אם המלחמה תתארך, בוודאי שצריכות להיות התאמות".

אנחנו יכולים לשכוח להרבה זמן על חזרת המשחקים הבינלאומיים לארץ.
”תראה, אני שוחחתי עם נשיא פיב"א גם אתמול וגם שלשום, לא רוצה להגיד בוודאות שלא, כי אם המלחמה תיגמר במרץ אולי יבינו שיש שקט ונוכל להחזיר את המשחקים בקיץ. בוא נגיד שזה לא קידם אותנו לשום מקום".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */