נכון לכרגע: נבחרת האולמות תצא לקרואטיה

נסיעתה של נבחרת האולמות הישראלית לטורניר הידידות בקרואטיה תתקיים כסדרה, ברקע מבצע "שאגת הארי". רק אתמול (ראשון) אישרה הממשלה את מצב החירום בעורף עד לתאריך 12/03, כך שגם ענפי הספורט השונים בארץ, כולל הכדורגל, מושבתים לעת עתה. ב-13 וב-14 לחודש אמורה לשחק נבחרת האולמות הישראלית על אדמת קרואטיה.

בהגרלה, שנערכה מבעוד מועד, נקבע כי נבחרת האולמות הישראלית תשובץ בבית 1, יחד עם מונטנגרו ומולדובה, כשכבר ב-13 בחודש צפויה להתארח, כאמור, על אדמת קרואטיה, כשתשחק מול הנבחרת ממונטנגרו. ב-14 בחודש אמורה לשחק מול הנבחרת המולדובית. שני המשחקים הללו, לפחות לכרגע, צפויים להתקיים כסדרם, לטענת ההתאחדות לכדורגל.

"כרגע הכל כרגיל, נתקדם בהתאם להתפתחויות, עדיין מוקדם", ציינו בהתאחדות לכדורגל, לאחר פניית ONE בנושא. מנגד, אנשי נבחרת האולמות הישראלית טרם קיבלה הודעה רשמית איך ומתי ייצאו מהארץ, נוכח המצב הרגיש. "לא כל כך ברור כרגע מה קורה. מאמינים שזה יתבטל, אבל לא קיבלנו שום אישור רשמי לזה", ציינו.