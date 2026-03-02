יום שני, 02.03.2026 שעה 12:35
ספורט אחר

פקע"ר עדיין לא מאשר לחזור לשגרת אימונים

הפנייה של משרד הספורט ומכון וינגייט לפיקוד העורף בניסיון לאפשר לנבחרות ישראל ולספורטאים הבכירים להתאמן עם מרחב מוגן צמוד לא התקבלה כרגע

|
מכון וינגייט (מכון וינגייט)
מכון וינגייט (מכון וינגייט)

פיקוד העורף עדיין לא מאפשר חזרה לשגרת אימונים עבור הספורטאים המובילים בארץ. בצל המלחמה באיראן עם פתיחתו של מבצע “שאגת הארי”, נבחרות ישראל, שנותרו בארץ, מושבתות מכל פעילות ולא יכולות לחזור ולהתאמן.

בימים האחרונים משרד התרבות והספורט ומכון וינגייט פנו לפיקוד העורף בניסיון לאפשר לנבחרות ישראל הפועלות במקום לחזור ולהתאמן במתווה שאושר במבצע “עם כלביא”, בקפסולות עם מגבלה של עד 190 איש כאשר לכל קפסולה יש מרחב מוגן צמוד, אך בשלב זה הם לא קיבלו אישור לכך.

במשרד התרבות והספורט שואפים לנסות ולהחזיר את הספורט הישראלי לפעילות בארץ, כולל קבוצות ספורט מובילות בהמשך, כל עוד יש מרחבים מוגנים קרובים במרחק קצר. לעת עתה, זה לא קורה, ככל הנראה מחשש לירי של מטחים כבדים לשטח ישראל.

ביממה האחרונה גם ארגון חיזבאללה הצטרף לירי מלבנון לעבר שטח ישראל. בתגובה, צה”ל תקף בלבנון. על פי מגן דוד אדום, ביממה האחרונה בישראל 9 בני אדם נהרגו מנפילת טילים ו-106 נפצעו, בהם שניים במצב קשה, שלושה במצב בינוני והיתר במצב קל.

