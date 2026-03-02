הזרים ברחבי העולם, בב"ש רגועים לגבי חזרתם

שלושה ימים מאז פרוץ המערכה מול איראן, שחקני הזרים של הפועל באר שבע התמקמו והתפזרו בימים האחרונים ברחבי העולם, כל אחד ליעד אחר. חלקם למדינות המוצא ואחרים ליעדים שבהם יוכלו לשהות עם בני משפחתם עד להרגעת המצב.

הבלם והקפטן מיגל ויטור יצא יחד עם בני משפחתו לפורטוגל, כשגם המגן הלדר לופס שב למולדתו. החלוץ ג'בון איסט המריא לעומאן יחד עם אשתו ובתו, בעוד הקשר קינגס קאנגווה חזר לזמביה. הבלם ג'יבריל דיופ שוהה בקזבלנקה שבמרוקו ולוקאס ונטורה נמצא ביוון ביחד עם בת זוגתו.

כרגע השחקנים נמצאים בחו”ל עד להודעה חדשה. במועדון שומרים על קשר רציף עם כלל השחקנים ועוקבים אחר ההתפתחויות, מתוך תקווה לחדש את הפעילות המלאה ברגע שהמצב יאפשר זאת.

"השחקנים מרוצים מהמהירות שבה תפעלנו את המצב כשחברים שלהם בקבוצות אחרות נשארו בישראל. כשיתאפשר הם יחזרו כולם, אנחנו בטוחים בזה. בסוף אף שחקן לא יוותר על האפשרות לזכות בתואר", אמרו בקבוצה.