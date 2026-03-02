יום שני, 02.03.2026 שעה 11:58
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הזרים ברחבי העולם, בב"ש רגועים לגבי חזרתם

ויטור ולופס בפורטוגל, איסט בעומאן, קאנגווה בזמביה, ונטורה ביוון ודיופ במרוקו, אך במוליכה בטוחים: "אף שחקן לא יוותר על האפשרות לזכות בתואר"

|
ויטור, ונטורה וקאנגווה (מרטין גוטדאמק)
ויטור, ונטורה וקאנגווה (מרטין גוטדאמק)

שלושה ימים מאז פרוץ המערכה מול איראן, שחקני הזרים של הפועל באר שבע התמקמו והתפזרו בימים האחרונים ברחבי העולם, כל אחד ליעד אחר. חלקם למדינות המוצא ואחרים ליעדים שבהם יוכלו לשהות עם בני משפחתם עד להרגעת המצב.

הבלם והקפטן מיגל ויטור יצא יחד עם בני משפחתו לפורטוגל, כשגם המגן הלדר לופס שב למולדתו. החלוץ ג'בון איסט המריא לעומאן יחד עם אשתו ובתו, בעוד הקשר קינגס קאנגווה חזר לזמביה. הבלם ג'יבריל דיופ שוהה בקזבלנקה שבמרוקו ולוקאס ונטורה נמצא ביוון ביחד עם בת זוגתו.

כרגע השחקנים נמצאים בחו”ל עד להודעה חדשה. במועדון שומרים על קשר רציף עם כלל השחקנים ועוקבים אחר ההתפתחויות, מתוך תקווה לחדש את הפעילות המלאה ברגע שהמצב יאפשר זאת.

 "השחקנים מרוצים מהמהירות שבה תפעלנו את המצב כשחברים שלהם בקבוצות אחרות נשארו בישראל. כשיתאפשר הם יחזרו כולם, אנחנו בטוחים בזה. בסוף אף שחקן לא יוותר על האפשרות לזכות בתואר", אמרו בקבוצה.

