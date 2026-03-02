יום שני, 02.03.2026 שעה 11:29
ההתאחדות הזמינה הציבור להשפיע על תקנון הקטינים

לקראת כניסת הרפורמה להעברות שחקנים לתוקף ביוני, ועדת המעקב פונה לקבוצות, גורמים מקצועיים והציבור הרחב להגיש הערות והצעות לשיפור עד ה-17 במרץ

כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
היערכות חדשה בכדורגל הישראלי: ההתאחדות לכדורגל בישראל פרסמה באחרונה קול קורא להגשת עמדות לוועדת המעקב על יישום תקנון מעמד והעברות שחקנים קטינים. המהלך מגיע כחלק מההיערכות לכניסתו לתוקף של התקנון החדש בארבעה ביוני 2026, אשר מביא עמו רפורמה רחבה בתחום העברות שחקנים עד גיל 17.

לפי ההודעה ("קול קורא להגיש עמדות לוועדת המעקב על יישום תקנון מעמד והעברות שחקנים קטינים"), התקנון החדש נועד להסדיר באופן מקיף את נושא מעברם של שחקנים קטינים בין מועדונים, לאחר חודשים של עבודת מטה. כעת, כשמונה חודשים לאחר אישורו הראשוני, מבקשת ההתאחדות לבחון את השלכותיו הצפויות בשטח ולהטמיע שיפורים עוד לפני היישום המלא.

בהתאחדות מדגישים כי כל גורם המעוניין בכך, החל מקבוצות, דרך אנשי מקצוע ועד הציבור הרחב, רשאי להגיש הערות, הארות, הצעות לשיפור או לייעול וכיוצא בזאת. העמדות שיתקבלו ייבחנו על ידי ועדת המעקב וישוקללו, ככל שיימצא לנכון, בתהליך היישום. לכל הפחות שישה נושאים מרכזיים שעליהם מבקשת ההתאחדות לקבל התייחסות.

אם אלו השפעות התקנון על מעבר שחקנים קטינים בין קבוצות; אם זה ההשלכות על מועדונים בכל הדרגים; שיח בדבר מנגנון הפיצוי בגין קידום ואימון – הן מנקודת מבט של קבוצות קולטות והן של קבוצות מעבירות, כולל אופן החישוב והמימוש; שיטת סיווג הקבוצות לדרגים; שמירה על רווחת השחקנים הקטינים לאור ההסדרים החדשים וכל הערה נוספת בנושא.

בהתאחדות מדגישים כי מדובר במהלך פתוח ושקוף, שמטרתו לקבל תמונת מצב רחבה ככל האפשר. עוד נמסר כי הועדה שומרת לעצמה את האפשרות לזמן גורמים שהגישו עמדות כדי להציג את דבריהם בעל פה, אם יידרש. את העמדות ניתן להגיש בכתב לכתובת הדוא"ל של האגף המשפטי עד ל-17 במרץ 2026. הכתובת הינה Rancn@football.org.il.

ועדת המעקב עצמה צפויה לכלול את מנהל האגף המשפטי, עו"ד רן כהן ניסן, את היועץ המשפטי של ההתאחדות, עו"ד בועז סיטי, וכן את מנהל אגף התחרויות, זיו סולומון. הרכב זה נועד לשלב בין היבטים משפטיים, מקצועיים ותפעוליים של התקנון. בהתאחדות מדגישים כי כל תגובה תישקל בכובד ראש ובנסיבות העניין, במטרה להבטיח יישום יעיל והוגן של הרפורמה.

הרקע למהלך נעוץ בביקורת שנשמעה בשנים האחרונות סביב מנגנוני המעבר של שחקנים צעירים, סוגיות פיצוי למועדונים המגדלים ורווחת השחקנים עצמם. התקנון החדש אמור ליצור איזון בין זכויות המועדונים לבין ההגנה על הקטינים, אך בהתאחדות מבקשים לוודא כי ההסדרים אכן ישימים בשטח.

