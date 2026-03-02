כריש או הפתעה? בארסה מפנטזת על רמונטדה

אחרי ה-1:4 המרשים על ויאריאל, ברצלונה עומדת בפני אתגר גדול: למחוק פיגור 4:0 מהמשחק הראשון מול אתלטיקו מדריד ולהעפיל לגמר גביע המלך. הקטלונים יארחו מחר (שלישי, 22:00) את הקבוצה של דייגו סימאונה, שתצטרך לשרוד את הגומלין בקאמפ נואו לכל היותר בהפסד מינימלי.

בבארסה כמובן בונים על רמונטדה והשחקנים מדברים על כך כבר מספר ימים כשהם קוראים לאוהדים להגיע. האנזי פליק גם יצטרך להסתדר ללא אריק גארסיה, שראה אדום במשחק הראשון, וללא רשימת פצועים משמעותית: פרנקי דה יונג, אנדראס כריסטנסן, גאבי שעדיין לא חוזר וגם רוברט לבנדובסקי שנפגע בשבת וסובל משבר בעצם הפנימית בארובת העין השמאלית. אבל ייתכן שהמאמן מכין הפתעה.

היעדרותו של החלוץ הפולני פותחת את הדלת לפראן טורס כחלוץ הטבעי היחיד הזמין, אך ייתכן שפליק יבחר במהלך מפתיע ויציב את דני אולמו כחלוץ מזויף. יש לכך תקדים מהעונה שעברה בגביע, אז בשמינית הגמר במשחק בודד במונז’ואיק זה הסתיים ב-1:5 על בטיס, כשאולמו בישל פעמיים ואף פגע בקורה.

דני אולמו (רויטרס)

הצבה של אולמו במרכז ההתקפה תאפשר לפליק לשלב יחד בהרכב את פדרי (שצפוי לפתוח בוודאות), לאמין ימאל, פרמין לופס, ראפיניה ואולמו, כשמארק ברנאל יתופקד כקשר האחורי. עם זאת, אם המאמן יעדיף 9 קלאסי יותר, פראן – המכונה הכריש - יישאר בחוד ואולי דווקא אולמו יהיה זה שייצא מה-11 במערך 4-2-3-1.

שאגת הלאמין! שלושער לימאל ב-1:4 של בארסה

מי יהיה הבלם השני?

בהגנה, ז’ואן גארסיה צפוי לפתוח בין הקורות, ז’ול קונדה בעמדת המגן הימני ופאו קובארסי במרכז ההגנה. בצד שמאל, ז’ואאו קאנסלו עשוי לקבל עדיפות התקפית על פני אלחנדרו באלדה, כשאחת המטרות תהיה לאלץ את ג’וליאנו סימאונה לעסוק יותר בהגנה ופחות בהתקפה. על עמדת הבלם הנוסף מתמודד גם ג’רארד מרטין השמאלי, שיכול לחפות על העליות של קאנסלו, כשגם רונאלד אראוחו בתמונה.