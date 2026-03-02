יום שני, 02.03.2026 שעה 11:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3041-3426סביליה11
3042-2726ג'ירונה12
2939-2726ולנסיה13
2929-2025חטאפה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

כריש או הפתעה? בארסה מפנטזת על רמונטדה

דיווח: ללא לבנדובסקי, טורס עשוי לפתוח מחר ב-22:00 בגומלין של חצי גמר הגביע בניסיון למחוק 4:0, אך יש גם תסריט שבו פליק יעלה הרכב התקפי במיוחד

|
שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

אחרי ה-1:4 המרשים על ויאריאל, ברצלונה עומדת בפני אתגר גדול: למחוק פיגור 4:0 מהמשחק הראשון מול אתלטיקו מדריד ולהעפיל לגמר גביע המלך. הקטלונים יארחו מחר (שלישי, 22:00) את הקבוצה של דייגו סימאונה, שתצטרך לשרוד את הגומלין בקאמפ נואו לכל היותר בהפסד מינימלי.

בבארסה כמובן בונים על רמונטדה והשחקנים מדברים על כך כבר מספר ימים כשהם קוראים לאוהדים להגיע. האנזי פליק גם יצטרך להסתדר ללא אריק גארסיה, שראה אדום במשחק הראשון, וללא רשימת פצועים משמעותית: פרנקי דה יונג, אנדראס כריסטנסן, גאבי שעדיין לא חוזר וגם רוברט לבנדובסקי שנפגע בשבת וסובל משבר בעצם הפנימית בארובת העין השמאלית. אבל ייתכן שהמאמן מכין הפתעה.

היעדרותו של החלוץ הפולני פותחת את הדלת לפראן טורס כחלוץ הטבעי היחיד הזמין, אך ייתכן שפליק יבחר במהלך מפתיע ויציב את דני אולמו כחלוץ מזויף. יש לכך תקדים מהעונה שעברה בגביע, אז בשמינית הגמר במשחק בודד במונז’ואיק זה הסתיים ב-1:5 על בטיס, כשאולמו בישל פעמיים ואף פגע בקורה.

דני אולמו (רויטרס)דני אולמו (רויטרס)

הצבה של אולמו במרכז ההתקפה תאפשר לפליק לשלב יחד בהרכב את פדרי (שצפוי לפתוח בוודאות), לאמין ימאל, פרמין לופס, ראפיניה ואולמו, כשמארק ברנאל יתופקד כקשר האחורי. עם זאת, אם המאמן יעדיף 9 קלאסי יותר, פראן – המכונה הכריש - יישאר בחוד ואולי דווקא אולמו יהיה זה שייצא מה-11 במערך 4-2-3-1.

שאגת הלאמין! שלושער לימאל ב-1:4 של בארסה

מי יהיה הבלם השני?

בהגנה, ז’ואן גארסיה צפוי לפתוח בין הקורות, ז’ול קונדה בעמדת המגן הימני ופאו קובארסי במרכז ההגנה. בצד שמאל, ז’ואאו קאנסלו עשוי לקבל עדיפות התקפית על פני אלחנדרו באלדה, כשאחת המטרות תהיה לאלץ את ג’וליאנו סימאונה לעסוק יותר בהגנה ופחות בהתקפה. על עמדת הבלם הנוסף מתמודד גם ג’רארד מרטין השמאלי, שיכול לחפות על העליות של קאנסלו, כשגם רונאלד אראוחו בתמונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */