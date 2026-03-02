"אבדיה כנראה יחזור בקרוב, לא יכול לחכות לזה"

פורטלנד טרייל בלייזרס המשיכה להתקשות ללא דני אבדיה הלילה (בין ראשון לשני) כשספגה תבוסה 135:101 לאטלנטה הוקס. הכוכב הישראלי סוחב פציעה בגבו כבר זמן רב, כשכל פעם שהוא מצליח לחזור הוא מרגיש אותה שוב ונאלץ לנוח לעוד מספר משחקים.

מאמן הקבוצה, טיאגו ספליטר דיבר על התוצאה הרעה: “הריכוז שלנו לא היה קיים היום. הרגשתי שהרגליים של השחקנים כבדות. הם ניסו, אבל לא הצליחו להגיע למקומות שהיו צריכים. לא הצלחנו לעשות ריבאונד כמו שצריך ברבע הראשון”.

ספליטר התייחס לחוסר של הישראלי ושלח רמז למועד חזרתו: “דני כנראה חוזר בקרוב, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים להתאים את עצמינו ולמצוא איזון. אני לא יכול לחכות לזה. אנחנו צריכים להתכונן עכשיו למשחק הבא”.