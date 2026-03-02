הזרים של הפועל צפויים לעבור בקרוב לאתונה

השחקנים ועובדי המועדון הזרים של הפועל תל אביב, שעזבו את ישראל והגיעו לעקבה בשבת, ימשיכו בימים הקרובים לבירת יוון, אתונה, שם ישהו עד אשר יתאפשר לשוב לישראל בבטחה.

במועדון קיבלו את ההחלטה מתוך רצון להעניק שקט וביטחון לבני המשפחות, שחלקן הביעו דאגה נוכח המצב הביטחוני והמתקפה על איראן. למרות החששות של הקרובים, השחקנים עצמם שידרו רוגע והבהירו כי גם בישראל הרגישו בטוחים, אך הבינו את הצורך של בני הבית במרחב נשימה זמני.

בקרב הזרים נשמעו מחמאות כלפי הנהלת המועדון והצוות הניהולי, שליוו אותם מרגע קבלת ההחלטה, דאגו לסידורי הנסיעה, ללינה ולכל צורך שעלה בדרך. במועדון ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ומקווים שהשהות בחו"ל תהיה קצרה ככל האפשר, עד לחזרה לשגרה מלאה.