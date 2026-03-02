יום שני, 02.03.2026 שעה 10:41
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הזרים של הפועל צפויים לעבור בקרוב לאתונה

השחקנים ועובדי המועדון הזרים, שעברו לעקבה בשבת, ימשיכו בימים הקרובים לבירת יוון. בקרב הזרים נשמעו מחמאות כלפי הנהלת המועדון על הליווי וההכלה

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

השחקנים ועובדי המועדון הזרים של הפועל תל אביב, שעזבו את ישראל והגיעו לעקבה בשבת, ימשיכו בימים הקרובים לבירת יוון, אתונה, שם ישהו עד אשר יתאפשר לשוב לישראל בבטחה.

במועדון קיבלו את ההחלטה מתוך רצון להעניק שקט וביטחון לבני המשפחות, שחלקן הביעו דאגה נוכח המצב הביטחוני והמתקפה על איראן. למרות החששות של הקרובים, השחקנים עצמם שידרו רוגע והבהירו כי גם בישראל הרגישו בטוחים, אך הבינו את הצורך של בני הבית במרחב נשימה זמני.

בקרב הזרים נשמעו מחמאות כלפי הנהלת המועדון והצוות הניהולי, שליוו אותם מרגע קבלת ההחלטה, דאגו לסידורי הנסיעה, ללינה ולכל צורך שעלה בדרך. במועדון ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ומקווים שהשהות בחו"ל תהיה קצרה ככל האפשר, עד לחזרה לשגרה מלאה.

