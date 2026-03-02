אחרי 16 שעות ברכב: מוניר הגיע מאיראן לטורקיה

חלוץ ברצלונה לשעבר, מוניר אל חדאדי, כבר היה על המטוס בטהראן, אבל אז ישראל וארה"ב תקפו באיראן והמרוקאי לא יכול היה להמריא. כך הוא מצא את עצמו תקוע באיראן בעקבות ההסלמה באיזור, אבל בסופו של דבר החלוץ הצליח לצאת ממנה בתום מסע ארוך.

כאמור, מוניר שמשחק כיום באיסתיכלל האיראנית, תיכנן לעזוב את איראן בטיסה בצל הדיווחים על תקיפה בתקופה האחרונה, אך בעקבות תחילתה, בוטלה ההמראה והנוסעים פונו מהמטוס ברגע האחרון. בעקבות זאת נאלץ מוניר לשנות כיוון ולחפש דרך חלופית לצאת מהמדינה.

על פי דבריו, המועדון העמיד לרשותו רכב שאיפשר לו לצאת מאיראן יבשתית. מוניר נסע כ-16 שעות עד לגבול הטורקי, כשברקע החשש מהסלמה נוספת ואי הוודאות לגבי המצב בדרכים. בסופו של דבר הצליח מוניר לחצות את הגבול ללא תקלות וכעת הוא נמצא בטורקיה, משם צפוי להמשיך לספרד.

מוניר אל חדאדי (La Liga)

הפוסט של מוניר

אתמול פרסם מוניר מסר מרגיע ברשתות החברתיות: “אני רוצה להודות על כל ההודעות והדאגה לגבי מצבי באיראן. אתמול התכנון היה לצאת מהמדינה דרך האוויר, אבל בסופו של דבר פינו אותנו מהמטוס ולא הצלחנו להמריא”, כתב.

בהמשך הוסיף: “המועדון סיפק לי רכב כדי שאוכל לצאת מהמדינה דרך היבשה, ובזכות זה הצלחתי לחצות את הגבול ללא בעיות. כרגע אני בטוח בטורקיה ובשעות הקרובות אגיע לספרד. תודה לכולם על האהבה”.

מוניר בן ה-30 הוא בוגר לה מאסיה ושיחק בתחילת דרכו בברצלונה בימים של ליאו מסי, לואיס סוארס וניימאר. במהלך הקריירה שיחק גם בוולנסיה, חטאפה, סביליה, לאס פלמאס, לגאנס ואלאבס, ובשנים האחרונות עבר לשחק בליגה האיראנית.