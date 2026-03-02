"רוצים חתימה?": העקיצה של מסי אחרי הצמד

בימים שליאו מסי עוד שיחק בברצלונה, היריבות שלה ידעו כלל חשוב: לא כדאי להרגיז אותו. כי עד כמה שהפרעוש היה טוב, הגירסא העצבנית שלו קיבלה שדרוג. מאמן אורלנדו סיטי, אוסקר פארחה, כנראה לא קיבל את העדכון והלילה (בין ראשון לשני) הפרעוש סגר איתו חשבון בדרך למהפך גדול ו-2:4 של אינטר מיאמי בדרבי של פלורידה ב-MLS.

מיאמי כבר מצאה את עצמה בפיגור 2:0 בדקה ה-24 והוא נשמר עד המחצית. מסי פחות התחבר לתוצאה ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה הוא ניגש לעבר הספסל של אורלנדו והתלונן על דבר מה, באותם רגעים הוא גם נראה בחילופי דברים עם פארחה תוך כדי שהוא ממשיך לבוא בטענות לספסל היריבה.

ואז הגיעה ההפסקה, ובמחצית השנייה מיאמי עשתה קאמבק, מטאו סילבטי צימק, מסי השווה, טלאסקו סגוביה השלים את המהפך בדקה ה-85 והפרעוש הבטיח את הניצחון. אלוף העולם סגר את המשחק עם צמד גדול בשערים מחוץ לרחבה.

ליאו מסי (רויטרס)

אחרי השער השני שלו, מסי נראה חוגג ואז עוקץ את פארחה, כך לפי התיעוד. מספר 10 עשה בידו תנועה של חתימה ואמר לעבר ספסל אורלנדו: “רוצים חתימה?”.

מסי מתקרב לז’וניניו

אגב, במהלך המשחק מסי הגיע ל-70 שערים בכדורים חופשיים בקריירה והוא הולך ומתקרב לשיא כל הזמנים. כרגע לפניו רק ז’וניניו פרנמבוקנו (72), רוברטו דינמיטה (75) ומרסליניו קריוקה (78). אגב, כריסטיאנו רונאלדו מאחור עם 63.