ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4028-3626סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3330-3026אוססונה10
3041-3426סביליה11
3042-2726ג'ירונה12
2939-2726ולנסיה13
2929-2025חטאפה14
2732-2325ראיו וייקאנו15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

פדרי מחמם: תאמינו בנו, יש לנו הזדמנות לנקמה

הקשר של ברצלונה הפגין ביטחון לקראת הגומלין מול אתלטיקו: "אם יש קבוצה בעולם שיכולה לחזור מפיגור של ארבעה שערים, היא אנחנו". וגם: לאמין ימאל

פדרי (IMAGO)
פדרי (IMAGO)

עברו כבר כמעט 9 שנים מאז שסרג’י רוברטו שלח את הרגל והגיע להרמה ששלח ניימאר, ובכך השלים את הקאמבק הגדול בהיסטוריה, ה-1:6 של ברצלונה נגד פאריס סן ז’רמן. מחר (שלישי) הקטלונים ניצבים בפני סיטואציה דומה, בה הם מגיעים לקאמפ נואו, כשהם צריכים למחוק פיגור של 4 שערים מול אתלטיקו מדריד.

מי שחימם לקראת המשחק הוא המנוע של בארסה, פדרי, שלא שותף במטרופוליטנו בשל פציעה: “אני מחכה להם (אתלטיקו) באצטדיון. האווירה שחיכתה לנו שם הייתה טובה עבורם, אבל בקאמפ נואו היתרון הוא שלנו. תאמינו בנו. יחד ניתן את הכל ונעבור את חצי הגמר הזה”.

הספרדי המשיך: “המחצית הראשונה היא מהגרועות שעשינו העונה. לא עשינו שום דבר ממה שאנחנו רגילים לעשות, לא עם הכדור ולא בלעדיו. הם דרסו אותנו, אבל ביום שלישי יש לנו הזדמנות לנקמה. אם יש קבוצה בעולם שמסוגלת לחזור מפיגור של ארבעה שערים, היא אנחנו”.

החשיבות של לאמין ימאל

פדרי דיבר על הכושר המפלצתי של לאמין ימאל: “מה שהוא עושה מתקבל אצלנו בטבעיות, אבל זה עדיין מפתיע. הוא עושה את ההבדל בגיל כל כך צעיר. מה שהוא עושה זה לא רגיל בכלל. אני שמח לעזור לו, זה טוב בשבילינו שהוא מחייך”.

פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)

לסיום, הקשר הסביר איך הוא פועל על כר הדשא: “במהלך המשחק, וכשהוא מתחיל, אני תמיד מסתכל על היריבה, מנתח אותה ורואה איפה אפשר למצוא שטחים, איך הם לוחצים ולהבין מה המשחק דורש. לפעמים זה מצליח ולפעמים לא. אני מנסה להקדים את מה שעומד לקרות, להיות שנייה אחת לפני. אם אני צריך להכניס גוף, בדרך כלל אני יוצא מופסד”.

