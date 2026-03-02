פדרי מחמם: תאמינו בנו, יש לנו הזדמנות לנקמה

עברו כבר כמעט 9 שנים מאז שסרג’י רוברטו שלח את הרגל והגיע להרמה ששלח ניימאר, ובכך השלים את הקאמבק הגדול בהיסטוריה, ה-1:6 של ברצלונה נגד פאריס סן ז’רמן. מחר (שלישי) הקטלונים ניצבים בפני סיטואציה דומה, בה הם מגיעים לקאמפ נואו, כשהם צריכים למחוק פיגור של 4 שערים מול אתלטיקו מדריד.

מי שחימם לקראת המשחק הוא המנוע של בארסה, פדרי, שלא שותף במטרופוליטנו בשל פציעה: “אני מחכה להם (אתלטיקו) באצטדיון. האווירה שחיכתה לנו שם הייתה טובה עבורם, אבל בקאמפ נואו היתרון הוא שלנו. תאמינו בנו. יחד ניתן את הכל ונעבור את חצי הגמר הזה”.

הספרדי המשיך: “המחצית הראשונה היא מהגרועות שעשינו העונה. לא עשינו שום דבר ממה שאנחנו רגילים לעשות, לא עם הכדור ולא בלעדיו. הם דרסו אותנו, אבל ביום שלישי יש לנו הזדמנות לנקמה. אם יש קבוצה בעולם שמסוגלת לחזור מפיגור של ארבעה שערים, היא אנחנו”.

החשיבות של לאמין ימאל

פדרי דיבר על הכושר המפלצתי של לאמין ימאל: “מה שהוא עושה מתקבל אצלנו בטבעיות, אבל זה עדיין מפתיע. הוא עושה את ההבדל בגיל כל כך צעיר. מה שהוא עושה זה לא רגיל בכלל. אני שמח לעזור לו, זה טוב בשבילינו שהוא מחייך”.

פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)

לסיום, הקשר הסביר איך הוא פועל על כר הדשא: “במהלך המשחק, וכשהוא מתחיל, אני תמיד מסתכל על היריבה, מנתח אותה ורואה איפה אפשר למצוא שטחים, איך הם לוחצים ולהבין מה המשחק דורש. לפעמים זה מצליח ולפעמים לא. אני מנסה להקדים את מה שעומד לקרות, להיות שנייה אחת לפני. אם אני צריך להכניס גוף, בדרך כלל אני יוצא מופסד”.