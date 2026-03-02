"הייתי מהמר על קרבחאל לפני אלכסנדר ארנולד"

“מבחינתי דני קרבחאל מועדף על פני טרנט אלכסנדר ארנולד", כך אמר שחקן העבר מיגל טורס, שגדל בריאל מדריד ושיחק גם בחטאפה, בראיון לקראת הדרבי ביניהן שייערך הערב (שני, 22:00, שידור חי בערוץ ONE).

כידוע, סוגיית המגן הימני מעסיקה את התקשורת במדריד לאור היעדר הדקות שמקבל קרבחאל, למרות מעמדו, תחת אלברו ארבלואה, ששיחק כמגן ימני. גם טורס היה מגן ימני והוא אמר בראיון לעיתון ‘אס’: “אני לא מבין איך דני לא מקבל יותר הזדמנויות מאז שחזר מהפציעה. כשהוא על המגרש, מעבר ליכולת המקצועית שלו, הקבוצה משתפרת בגלל הדמות שלו כקפטן. הניסיון והאיכות שלו אינם מוטלים בספק.

"הייתי מהמר בבירור על קרבחאל לפני טרנט, לפחות לכמה משחקים רצופים כדי להעריך אותו טוב יותר. כשקרבחאל משחק, הקבוצה מרגישה יציבה יותר. לפעמים זה לא רק עניין של יכולת טכנית, אלא מנהיגות והשפעה על חדר ההלבשה”.

מיגל טורס (מימין) בימיו כשחקן (La Liga)

המתקפה על לאפורטה וההשוואה לפרס

בהמשך הראיון התייחס טורס לדבריו של ז’ואן לאפורטה שרץ בבחירות לקדנציה נוספת כנשיא ברצלונה וטען לאחרונה כי ריאל מדריד “ממנה שופטים כבר 70 שנה”. שחקן העבר אמר על כך: “זו אמירה שגויה ומנותקת מהמציאות. שמעתי אותו אומר שהוא מתכוון לנהל קמפיין בפרופיל נמוך, אבל אני לא רואה שזה המצב. לא צריך לנער יותר מדי את העץ של מערכת השיפוט, שגם כך נמצאת תחת לחץ. ריאל מדריד לא צריכה להיות כלי שיעזור ללאפורטה לנצח בבחירות”.

כשנשאל האם יש דמיון בין לאפורטה לנשיא הבלאנקוס, פלורנטינו פרס, השיב בצורה ברורה: “בשום דבר. אם לברצלונה הייתה דמות כמו פלורנטינו פרס בנשיאות, היא הייתה היום ברמה הרבה יותר גבוהה. היא הייתה צומחת הרבה יותר עם מישהו כמוהו מאשר עם לאפורטה”.

טורס הוסיף על ריאל: "יש תחושה לא נוחה אצל האוהדים – הם לא יודעים איך הקבוצה תגיב בכל משחק. חוסר העקביות הזה פוגע בסיכויי ההצלחה בליגה. אדר מיליטאו? כשהוא ב-100% הוא בלתי ניתן לערעור, אבל יש סימני שאלה לגבי היציבות הפיזית שלו. רכש? המדיניות התמקדה בפרופילים פיזיים, אבל חסרים שחקנים שיידעו לנהל משחק. האידיאלי היה ויטיניה, רודרי או פדרי, אבל למה לא להמר על ססטרו (מקבוצת המילואים) אם המאמן טוען שהוא ה-’6’ הטוב בספרד? צריך לתת לו חמישה-שישה משחקים ברצף”.

ז'ואן לאפורטה ופלורנטינו פרס (IMAGO)

שוב בלי אמבפה

ריאל מגיעה למשחק במרחק ארבע נקודות מברצלונה, לה משחק אחד יותר. ארבלואה יחסר את קיליאן אמבפה הפצוע, אבל רודריגו חוזר. כמובן שבהיעדר הצרפתי, ויניסיוס הוא האיום ההתקפי העיקרי של ריאל והרבה יהיה על הכתפיים שלו.

הברזילאי וגונסאלו גארסיה אמורים לפתוח במרכז ההתקפה וסימן השאלה הוא בקישור – בין ברהים דיאס לאדוארדו קמאבינגה. את שאר הקישור צפויים להשלים אורליאן טשואמני, ארדה גולר ופדה ואלוורדה.