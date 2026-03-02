הזרים של מכבי ת"א עזבו את ישראל דרך טאבה

אחרי שנותרו בישראל ביומיים הראשונים מאז פרוץ המלחמה, במהלך הלילה (בין ראשון לשני) מכבי תל אביב הצליחה לפנות את השחקנים ואנשי הצוות הזרים שלה מישראל, כולל המאמן הראשי רוני דיילה ואנשי הצוות הניהולי, בראשם בן מנספורד.

האלופה עשתה זאת דרך מעבר גבול טאבה, כאשר אוטובוס אסף את השחקנים כדי שיוכלו לצאת מישראל. לפני כמה ימים פרסמנו כאן ב-ONE כי חלק מהזרים ביקשו מהמועדון לעזוב את הארץ עד שהמצב יירגע.

אחד השחקנים שיתף אז את חבריו ואמר: "שדה התעופה פה נסגר, אנחנו מחכים למועדון שיסביר לנו כיצד אפשר לצאת וממתינים לעדכונים מהם. המשפחה פה והם לא רוצים להישאר, זה מצב מחורבן". שחקן אחר אמר: “המצב לא נעים, אבל אנחנו באותו המצב כמו כל מי שחי כאן. בינתיים אנחנו בממ”ד כשצריך ומקווים שהכל יסתיים מהר”.

במכבי תל אביב כבר מורגלים בהוצאת הזרים מהארץ בעת מלחמות, אם כי בפעם הקודמת שהתנהלה מלחמת 12 הימים מול איראן, הטיימינג היה בעת פגרה ולמעשה לא היה צורך לפנות אף אחד.