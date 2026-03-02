יום שני, 02.03.2026 שעה 08:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הזרים של מכבי ת"א עזבו את ישראל דרך טאבה

אחרי שנותרו בארץ עד כה, אוטובוס אסף הלילה את הזרים של האלופה והם עברו למצרים, כולל הצוות המקצועי בראשות דיילה והצוות הניהולי בראשות מנספורד

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי שנותרו בישראל ביומיים הראשונים מאז פרוץ המלחמה, במהלך הלילה (בין ראשון לשני) מכבי תל אביב הצליחה לפנות את השחקנים ואנשי הצוות הזרים שלה מישראל, כולל המאמן הראשי רוני דיילה ואנשי הצוות הניהולי, בראשם בן מנספורד.

האלופה עשתה זאת דרך מעבר גבול טאבה, כאשר אוטובוס אסף את השחקנים כדי שיוכלו לצאת מישראל. לפני כמה ימים פרסמנו כאן ב-ONE כי חלק מהזרים ביקשו מהמועדון לעזוב את הארץ עד שהמצב יירגע. 

אחד השחקנים שיתף אז את חבריו ואמר: "שדה התעופה פה נסגר, אנחנו מחכים למועדון שיסביר לנו כיצד אפשר לצאת וממתינים לעדכונים מהם. המשפחה פה והם לא רוצים להישאר, זה מצב מחורבן". שחקן אחר אמר: “המצב לא נעים, אבל אנחנו באותו המצב כמו כל מי שחי כאן. בינתיים אנחנו בממ”ד כשצריך ומקווים שהכל יסתיים מהר”.

במכבי תל אביב כבר מורגלים בהוצאת הזרים מהארץ בעת מלחמות, אם כי בפעם הקודמת שהתנהלה מלחמת 12 הימים מול איראן, הטיימינג היה בעת פגרה ולמעשה לא היה צורך לפנות אף אחד. 

