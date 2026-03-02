הבינגו של רומא: דונייל מאלן פורח באולימפיקו

דונייל מאלן הבקיע אתמול שוב לזכות רומא. בדקה ה-65 במשחק הגדול מול יובנטוס, קיבל ההולנדי כדור נפלא ממאנו קונה הצרפתי, הכניע באמנות את השוער מתיה פרין וקבע 1:3 לג'אלורוסי. הקבוצה לא השכילה לשמור על היתרון, וזה נגמר ב-3:3 דרמטי ומרתק, אבל מאלן שוב עשה את שלו. מאז הגיע החלוץ בהשאלה מאסטון וילה באמצע ינואר, הוא הפך מיידית לכוכב הראשי בחוד של המאמן ג'אן פיירו גאספריני, והתוצאות פנומנליות. 6 כיבושים יש לו ב-7 משחקי הליגה הראשונים, וזה מאזן שלא נרשם בקבוצה מאז גבריאל באטיסטוטה שהגיע מפיורנטינה בקיץ 2000.

אף אחד אמנם לא מעז להקביל את מאלן לבאטיגול בינתיים, אבל בהשוואות לחלוצים הקיימים של רומא הוא מנצח ללא קושי. ארטיום דובביק האוקראיני הבקיע 3 פעמים ב-13 משחקי ליגה עד שנפצע. אוון פרגוסון האירי, שהגיע בהשאלה מברייטון בקיץ עם ציפיות גבוהות, הרשית 3 פעמים ב-16 הופעות בליגה, וגם הוא פצוע בקרסולו כרגע.

ההולנדי הספיק לעשות ב-7 משחקים את מה ששניהם תרמו ב-29 הופעות במצטבר, וגאספריני מאושר עד הגג. מבחינתו, שחקן התקפה נייד ונמוך יחסית, רק 176 סנטימטרים, עדיף על חלוצים מרכזים גבוהים וחסונים מסוגם של דובביק ופרגוסון. מאידך, הוא רואה במאלן מספר 9 – וזה ממש לא קרה לו בקבוצתו הקודמת.

דונייל מאלן ושאר השחקנים חוזרים למרכז המגרש (רויטרס)

שחקן רב גוני

אסטון וילה, שרכשה אותו מדורטמונד בינואר 2025 תמורת 25 מיליון אירו, לא ממש ידעה כיצד הכי נכון להשתמש בו. מאלן הוא שחקן רב גוני. בזכות מהירותו ויכולת הכדרור המצוינת, הוא מסוגל להשתלב ביעילות כקיצוני בשני האגפים. המאמן אונאי אמרי חשק בו מאוד במשך שנתיים עד שהצליחה וילה להחתימו, אבל בוודאי לא חשב שהוא צריך להחליף בהרכב את אולי ווטקינס. אז מאלן נדד בין עמדות שונות, נוסה גם מאחורי החלוץ, ובשורה התחתונה לא נתפס כשחקן מפתח.

עובדה היא כי אמרי בחר להשאיר אותו מחוץ לסגל לשלבים המכריעים בליגת האלופות בעונה שעברה. מאלן סיפר עם הגעתו לווילה פארק עד כמה הוא נלהב לשחק בצ'מפיונס, אבל אז התברר לו כי רק 3 שחקנים חדשים שצורפו באמצע העונה יכולים להצטרף למערכה – והוא לא אחד מהם.

הכבוד הזה הלך למרקוס רשפורד שהושאל ממנצ'סטר יונייטד, למרקו אסנסיו שהושאל מפאריס סן ז'רמן, ולבלם אקסל דיסאסי שהושאל מצ'לסי ובקושי ראה דשא. נשאלה השאלה הטריוויאלית – למה להשקיע הרבה כסף במאלן אם הוא רלוונטי פחות ממושאלים זמניים? עבור ההולנדי, היה זה רמז שבמועדון לא סומכים עליו כפי שהוא קיווה.

דונייל מאלן בנבחרת הולנד (IMAGO)

באופן כללי, למאלן לא ממש הלך באנגליה, כי הוא לא הוערך כראוי גם בארסנל בתחילת דרכו. כנער בן 16, הוא בחר לעזוב את האקדמיה של אייאקס כדי להצטרף לתותחנים עוד בעידן של ארסן ונגר. המאמן הצרפתי האגדי ניסה אותו לפרקים במשחקי ידידות, אבל בקבוצה הצעירה של ארסנל בעיקר טענו שהוא סובל מעודף משקל, ולא ראו בו פוטנציאל להצליח בסגל הראשון. בסופו של דבר, הם שמחו לשלוח אותו בחלוף שנתיים לאיינדהובן תמורת כ-600 אלף אירו, ואפילו זה נתפס כעסקה טובה.

תוך זמן קצר מאוד התברר להם שזו הייתה טעות מרה, כי מאלן פרח בקבוצת המילואים של פ.ס.וו, התקדם לסגל הראשון והחל לקרוע רשתות ולספק בישולים. הוא זהר מעל קודי גאקפו, ובעונת 2020/21 יצר גם שיתוף פעולה מוצלח עם ערן זהבי. הישראלי הבקיע אז 17 שערים בכל המסגרות בשנה הראשונה בהולנד, בעוד למאלן היו 27 כיבושים, והוא ביסס את עצמו כאחד הכוכבים הבולטים בליגה. המאמן רוג'ר שמידט טען כי מדובר בשחקן קבוצתי מאוד, וחוסר אנוכיותו של מאלן משכה תשומת לב מיוחדת מצד דורטמונד ששילמה תמורתו 30 מיליון אירו.

שחקני דורטמונד חוגגים עם מאלן (רויטרס)

הצהובים-שחורים ראו בו בעיקר שחקן אגף. ההולנדי הגיע על מנת למלא את המשבצת שהותיר ג'יידון סאנצ'ו שעבר למנצ'סטר יונייטד, ואכן השתלב היטב במערך – אך מעולם לא ביסס את עצמו ככוכב מרכזי. הוא הוזז מעמדה לעמדה, המשיך להיות קבוצתי מאוד, אבל הבין בשלב מסוים שאינו ממצה את הפוטנציאל המלא שלו. הוא ביקש מההנהלה לעזוב, והקדנציה בבונדסליגה הסתיימה אחרי 3.5 שנים טובות, אך לא מצוינות. לצערו הרב, הבחירה באסטון וילה לא שיפרה את מעמדו כלל, ובגיל 27 היה צורך לחפש אלטרנטיבה חדשה.

ובכן, רומא הייתה התשובה המושלמת. בניגוד מוחלט לדורטמנוד ולאסטון וילה, בבירת איטליה רואים במאלן סקורר מוביל. זה בדיוק מה שאמר גאספריני כאשר נשאל לגבי האופן בו הוא מתכוון להשתמש בהולנדי. "הוא יכול לשחק באגף, אבל זה לא העניין. בעולם המושלם הוא אמור להיות חלוץ מרכזי, ויתר השחקנים צריכים להתאים את עצמם אליו כדי להפיק את המקסימום מיכולותיו. הוא רב גוני וצריך לנוע הרבה, אבל עיקר תרומתו תהיה בתוך הרחבה", אמר המאמן הוותיק.

גאספריני היה מתוסכל מכך שרומא לא כבשה מספיק בחודשים הראשונים של הקדנציה שלו, ופרשנים מסוימים אפילו הגדירו אותו כמשעממת – בניגוד מוחלט לתדמיתה של אטאלנטה אותה הדריך במשך עשור. מאלן הוחתם על מנת לפתור את הסוגיה, וזה בדיוק מה שקרה. זו הייתה התאמה הדדית אבסולוטית מהרגע בו דרך בעיר הנצח.

פתר את הסוגיה. מאלן (IMAGO)

יומיים אחרי שהגיע מברמינגהאם, כבר היה מאלן בהרכב במשחק החוץ מול טורינו ושיתף פעולה עם פאולו דיבאלה כאילו הם מכירים שנים. שער אחד שלו נפסל בגלל נבדל גבולי, אך הוא הבקיע מיד שער נוסף מבישול של הארגנטיני, ורומא ניצחה 0:2. הוא היה כל כך חד שאפילו צוות האימון של רומא נדהם. הסיכום עם אסטון וילה כולל חובת רכישה תמורת 25 מיליון אירו בתנאי שהקבוצה תעפיל למפעלים האירופים בעונה הבאה, עם עדיפות ברורה לליגת האלופות. כבר אחרי משחק אחד היה ברור כשמש שהאופציה הזו משתלמת. כל האוהדים התאהבו במאלן, וזה חייב להיות ביתו. הוא מצא את המאמן הכי נכון עבורו ואת סביבת העבודה הכי טובה.

משוגע: יובה חזרה ל-3:3 בתוספת מול רומא!

אז בתחילת פברואר הוא הפציץ צמד נאה בניצחון 0:2 על קליארי. בחלוף שבוע, הוא הבקיע פעמיים גם בקרב המאתגר באצטדיונה של נאפולי והעלה את רומא ליתרום פעמיים. זה נגמר אז עם נקודה בלבד ב-2:2, וגם אתמול הסתפקה רומא בנקודה מול הגברת הזקנה בגלל שער שוויון של פדריקו גאטי בזמן פציעות, אך על התנופה של מאלן זה לא משפיע. הוא יעשה את הכל כדי להצעיד את החבורה של גאספריני לצ'מפיונס, וגם בנבחרת הולנד שמחים מאוד לראות את המומנטום שהוא צובר לקראת המונדיאל. ההמשך יבוא, והוא עשוי להיות מלהיב מאוד.