דני וולף: העליתי קצב, מרגיש הרבה יותר משוחרר

משחק השיא שלו עד כה. דני וולף סיפק אמש תצוגה מרשימה עם 23 נקודות, 9 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, אליהם הוסיף גם 2 חטיפות, אך זה לא הספיק בהפסד 106:102 לקליבלנד. עבורו מדובר בשיא קריירה חדש בנקודות, ואחרי ההתמודדות הוא התייחס באריכות למה שקרה על הפרקט.

וולף אמר: "רוב השחקנים ב-NBA כבר הובילו קבוצה בשלב כזה או אחר בקריירה שלהם, וכולנו מכירים את ההרגשה הזאת. אנחנו הקבוצה הכי צעירה בליגה, וכל הזמן בתהליך למידה. להפסיד זה כואב, אולי התחושה הכי קשה שיש, אבל ממשחקים כאלה לוקחים דברים קדימה. נלחמנו עד הסוף. אנחנו מתקדמים ומשתפרים, גם אם זה מרגיש לפעמים טראומטי. אנחנו יודעים מה הפוטנציאל שלנו כשאנחנו משחקים ככה. צריך להמשיך ביחד ב-20 המשחקים שנותרו".

“העליתי את הקצב”

בהמשך נשאל על היכולת שלו בניהול המשחק והשיב: "אני מרגיש הרבה יותר משוחרר. העליתי את הקצב שלי, כבר שיחקתי מעל 40 או 50 משחקים בקריירה. ככל שאתה מקבל יותר הזדמנויות, אתה רואה את המשחק מהר וברור יותר. נשארו לי עוד 25 משחקים להמשיך לצבור ניסיון".

דני וולף (רויטרס)

על המהלך הדרמטי בסיום סיפר: "הזריקה האחרונה? החטאתי בכוונה מהעונשין כי לא היה לנו פסק זמן. היינו בפיגור 2 נקודות, וידעתי שאני חייב לקלוע את הראשונה. זו הייתה הפעם הראשונה שניסיתי מהלך כזה בקריירה. אולי התאמצתי יותר מדי, ובסוף לא הצלחנו להשתלט על הריבאונד. אלה דברים שצריך לתרגל".

בהמשך הוסיף: "כשאתה מסתכל מהצד על השחקנים הכי טובים בעולם, קשה להבין עד כמה הם באמת טובים. הם שומרים על יציבות ונותנים הכל בכל ערב. לשם אני מכוון. כשאתה נכנס לקצב וקולע, הכל מתחבר. אנחנו רוצים לשמר את זה ולהמשיך לעבוד, בלי קשר ליום נתון. זה מה שמבדיל את הגדולים באמת".