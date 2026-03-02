70 חופשיות, 898 שערים בקריירה: מספרי מסי

ליאו מסי ממשיך לכתוב היסטוריה גם בגיל 38. אחרי הצמד שכבש מול אורלנדו סיטי, כולל שער מרהיב בכדור חופשי, הוא הגיע ל-70 שערים מכדורים חופשיים בקריירה והתקדם בדירוג כל הזמנים. בכך הוא מתקרב לפודיום ההיסטורי, שבו מככבים 3 ברזילאים. במקביל, כריסטיאנו רונאלדו מדורג במקום ה-9 עם 63 שערים בכדורים חופשיים, 2 יותר מדייגו מראדונה, שמדורג 10 בכל הזמנים עם 61.

השיאן בכל הזמנים הוא מרסליניו קריוקה עם 78 שערים מכדורים חופשיים, מתוך 304 שערים מקצועיים שכבש בקריירה. אחריו מדורגים רוברטו דינמיטה עם 75, ז'וניניו עם 72, ואז מסי עם 70. בהמשך הרשימה נמצאים מרקוס אסונסאו עם 69, זיקו עם 68, סינישה מיחאילוביץ' עם 67, פייר ואן הוידונק עם 65, רונאלדו עם 63 ומראדונה עם 61. מסי רחוק 8 שערים מהשוואת השיא ו-9 מהתבססות בלעדית בפסגה, בעוד רונאלדו במרחק 15 שערים מהשוואת קריוקה.

מעבר למספרים, מה שגנב את ההצגה היה דווקא רגע לא אופייני. אחרי שערו השני, זה שהעלה את אינטר מיאמי ליתרון, מסי ביצע תנועה שנראתה כמו חתימה על דף או רישום הערה. ברשתות תהו אם רמז למאמן אוסקר פארחה שיבקש ממנו חתימה, אם הפנה את המחווה לספסל של אורלנדו, או אולי לאוהדים המקומיים. לפי מה שטוענים בארה”ב, המחווה כוונה ליציעים והמסר היה פשוט: "תרשמו".

שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)

הקביעות הבלתי נגמרת

2026 נפתחה בדיוק כפי שמסי פתח יותר מ-2 עשורים: עם שערים. הרצף שלו החל ב-2004, אז חגג את שעריו המקצועיים הראשונים, ומאז אין שנה קלנדרית אחת שבה לא מצא את הרשת. מדובר ב-22 שנים רצופות של שערים, נתון חריג גם בסטנדרטים של הגדולים ביותר. התקופות השתנו, מברצלונה לפ.ס.ז' ועד אינטר מיאמי ונבחרת ארגנטינה, אבל השם על לוח התוצאות נשאר קבוע.

הצמד מול אורלנדו העלה את מאזנו ל-898 שערים רשמיים בקריירה, רק 2 פחות מהיעד הסמלי של 900. אליהם מתווספים 408 בישולים, כך שסך המעורבות הישירה שלו בשערים עומד על 1,306, הכי הרבה בהיסטוריה בחיבור של שערים ומסירות מכריעות. החלוקה לפי קבוצות ממחישה את ההיקף: 672 שערים בברצלונה, 32 ב-פ.ס.ז', 79 באינטר מיאמי ו-115 במדי ארגנטינה.

שערים רשמיים ראשונים ב-2026. מסי (רויטרס)

גם בארגנטינה התייחסו להשפעה הרחבה יותר של מסי וכתבו: "מי שמזלזל ב-MLS בטענה שאין בה את התשוקה של ארגנטינה, שם הסבל והשמחה חסרי תקדים, צריך להבין שמסי בחר בליגה הזו לשנות הדמדומים של הקריירה שלו משום שהיא מעניקה לו 3 דברים: קצב, כסף ושקט. כן, שקט, מילה שבארצות הברית תמיד נושאת משמעות משלה, ובמיוחד בימים אלה. בזמן שדונלד טראמפ וישראל הפציצו את איראן ומזג האוויר במזרח התיכון עצר את כל אירועי הספורט, עד כדי כך שלא ברור אם ניתן יהיה לשחק את הפינאליסימה בקטאר, בצפון אמריקה המחזור השני בליגה שוחק כאילו דבר לא קורה, זה שבו אינטר מיאמי היא האטרקציה הגדולה והאלופה המכהנת, למרות שבמחזור הפתיחה הובסה בצורה חד משמעית מול לוס אנג'לס FC החזקה".