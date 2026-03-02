יום שני, 02.03.2026 שעה 01:40
 מזרח 
76%6366-681158דטרויט פיסטונס
68%6312-681859בוסטון סלטיקס
64%6676-701661ניו יורק ניקס
60%7138-735462קליבלנד קאבלירס
57%6875-696461טורונטו ראפטורס
55%6920-695060פילדלפיה 76'
54%6431-645356אורלנדו מג'יק
50%6979-721662שארלוט הורנטס
49%7189-714261אטלנטה הוקס
47%7282-736062מיאמי היט
46%6798-657359מילווקי באקס
44%7407-719762שיקגו בולס
28%7072-650558וושינגטון וויזארדס
27%7229-672160אינדיאנה פייסרס
27%6922-646760ברוקלין נטס
 מערב 
74%6619-718661אוקלהומה ת'אנדר
72%6471-685558סן אנטוניו ספרס
66%6478-682059יוסטון רוקטס
61%7151-740162דנבר נאגטס
60%7158-737362מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
54%6946-707661גולדן סטייט ווריורס
53%6919-683360לוס אנג'לס לייקרס
47%6308-630257לוס אנג'לס קליפרס
46%7220-707761פורטלנד בלייזרס
39%6869-673659דאלאס מאבריקס
34%7022-681559ממפיס גריזליס
32%7092-680059ניו אורלינס פליקנס
30%7543-712260יוטה ג'אז
25%7371-675761סקרמנטו קינגס

שיא קריירה לוולף, 4 לשרף: ברוקלין שוב הפסידה

הסנטר נצץ במאני טיים עם 23 נקודות, 5 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, גם הרכז תרם, אך זה לא הספיק לנטס שנכנעו בפעם ה-8 ברציפות אחרי 106:102 לקליבלנד

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה הלילה (בין ראשון לשני) עם שני נציגים ישראלים, דני וולף ובן שרף, ששיחקו במדי ברוקלין שהפסידה שוב והפעם עם 106:102 לקליבלנד. השניים אומנם לא פתחו בחמישייה, אך זכו לדקות ברגעים מכריעים בהתמודדות, כאשר הרכז בן ה-19 למעשה רשם משחק שני לאחר החזרה לסגל מהג’י ליג.

וולף סיים את המשחק עם שיא קריירה ב-NBA של 23 נקודות, 5 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, בזמן ששרף סיים עם 4 נקודות, 4 אסיסטים וריבאונד אחד. הרבע הראשון היה צמוד במיוחד ונגמר עם ארבע הפרש בלבד לזכות הקאבלירס. לרבע השני, הנטס כבר עלו חזק יותר ולקחו את ההובלה בגדול כשהם קולעים 28 נקודות לעומת 17 בלבד של היריבה. ברבע השלישי, קליבלנד הצליחה לצמצם שוב ולגרום לכך ש-12 הדקות האחרונות יהיו מותחות במיוחד.

במאני טיים של המחצית השנייה, וולף ושרף נשארו על הפרקט ואף התמסרו זה עם זה בחלק מהמהלכים, כשהסנטר גם ביצע מהלך נאה של סל על אוון מובלי, סיפק חטיפה קריטית ואסיסט פחות מדקה לסיום, ובאופן כללי היה זה שנצץ אצל ברוקלין כדי להשאיר אותה בחיים גם כשקליבלנד השיגה בחזרה את היתרון. אבל לצערם של שני הישראלים, גם היכולת שלהם לא עזרה והנטס כאמור נכנעו די בדרמה, הפסד שמיני ברציפות שלהם.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

הצד של קליבלנד

הקאבס הפסידו במשחק הקודם לדטרויט, ועכשיו שבו למסלול עם ניצחון שני בחמשת המשחקים האחרונים, בידיעה שיותר יציבות תוכל לעשות טוב. ג’יימס הארדן הוא זה שבלט בשורות קליבלנד נגד ברוקלין, עם 22 נקודות, 8 אסיסטים ו-9 ריבאונדים.

גם ג’רט אלן (20 נקודות) הצטיין לצד הגארד הוותיק, בעוד שקליבנלנד כבר עם הפנים קדימה, כשהמפגש הבא שלה הוא שוב מול הפיסטונס וזה יקרה בלילה שבין שלישי לרביעי.

