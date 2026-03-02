ההסבר של גרים: זו הסיבה שגלוך חזר להרכב

אייאקס שוב איבדה נקודות במאבק על המקום השני בהולנד, אחרי 0:0 מאכזב בחוץ מול זוולה. הקבוצה של המאמן הזמני פרד גרים התקשתה לייצר מצבים ממשיים, ספגה לא מעט ביקורת בתקשורת המקומית והציגה משחק התקפי דל במיוחד, כשגם השינויים בהרכב לא הצליחו לייצר את האפקט הרצוי.

ההסבר של גרים למתן המקום ב-11 לגלוך

גרים הסביר את הבחירות שלו ב-11, ובראשן ההחלטה לפתוח עם אוסקר גלוך במקום שון סטור. "אני רוצה לפתוח עם שחקנים רעננים וחדים", אמר המאמן, והבהיר כי גלוך מביא "דינמיקה מעט שונה ויצירתיות, יותר מתחת לחלוץ ויותר לכיוון ההתקפה. אני חושב שאנחנו יכולים להשתמש בזה".

גרים ציין כי השינויים לא נבעו רק מההיבט הפיזי, אלא גם מהתאמה ליריבה, והוסיף כי מול זוולה נדרשים דברים אחרים משחקני הקישור. בפועל, גלוך אכן פתח לצדו של ואוט ווחהורסט בחלק הקדמי, אך אייאקס התקשתה לייצר רצף התקפי.

אוסקר גלוך (IMAGO)

במחצית הראשונה הקבוצה כמעט שלא איימה על השער, והרבתה לאבד כדורים ולאפשר ליריבה מצבי נייחים. גם כאשר דייבי קלאסן ניסה מספרת במחצית הראשונה ודרש פנדל בעקבות נגיעת יד, השופט, לאחר בדיקת VAR, בחר שלא לשרוק.

בהולנד לא חסכו ביקורת מהיכולת הקבוצתית. בתקשורת תיארו את אייאקס כ"קבוצה אומללה שעושה עסקים רעים במאבק על המקום השני", והדגישו כי גרים ביצע שלושה שינויים בהרכב לעומת ה-1:1 מול ניימכן, כאשר גלוך קיבל עדיפות בקישור. ב-’Ajax Showtime’ ציינו כי גלוך פתח כחלק מניסיון להכניס יצירתיות מתחת לחלוץ, אך בדומה לחבריו לקישור, התקשה להשפיע באופן משמעותי על המשחק השוטף.

בדקה ה-89 גלוך הוחלף, ובמקומו נכנס מאהר קאריסו להופעת בכורה. גם בדקות הסיום אייאקס לא הצליחה לייצר לחץ אמיתי על שערה של זוולה, והסתפקה בנקודה נוספת שמרחיקה אותה מהמטרה המרכזית שלה העונה. עבור גרים, ההימור על היצירתיות של גלוך היה ניסיון מובן לשנות מומנטום, אך לפחות הפעם, זה לא הספיק כדי לפרוץ את ההגנה היריבה.