"בזכות רוקאביצה הרצון של ירמקוב להישאר עלה"

על רקע המלחמה מול איראן, אחד השחקנים שנראה לאחרונה רגוע יותר עם רעייתו כאן בארץ הוא השוער גאורגי ירמקוב שעבר להתגורר אצל שחקן העבר של מכבי חיפה, ניקיטה רוקאביצה. בהמשך לכך, בסביבתו של ירמקוב אומרים: “מהרגע שירמקוב נמצא בקשרי חברות עם רוקאביצה, השוער מרגיש הרבה יותר נוח ובטוח והרצון שלו להישאר בארץ עלה".

אגב, בלמה הברזילאי של מכבי חיפה פדראו הצליח למזלו לחסוך את כל עוגמת הנפש והאווירה הלא פשוטה בארץ כתוצאה מהמלחמה שהחלה מול איראן, כאשר עזב את הארץ עוד בשבוע שעבר בגלל עניינים משפחתיים.

פדראו (עמרי שטיין)

פדראו הוא למעשה השחקן היחיד שלא נמצא בארץ נכון להיום, כאשר כל שאר הזרים והמתאזרחים ובכללם עבדולאי סק, פייר קורנו, יילה בטאי, קנג'י חורה, מנואל בנסון, פיטר אגבה, טריבנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ' נמצאים בארץ וכרגע קיבלו תכנית אימונים אישית עד אשר במועדון יקבלו החלטות לגבי המשך הפעילות.

זאת בעיקר בשל העובדה שלא יהיו משחקים לפחות עד ה-12.3, ובמקביל בחיפה לא ממהרים לקבל החלטות כיצד ובאיזה מתכונת העבודה מול השחקנים תימשך והאם יש מצב שתוך מספר ימים יחליטו להחזיר בהדרגה את אימוני הקבוצה מהכרמל.

איאד חלאילי צפוי לחזור

אחד השחקנים הצעירים שהושאלו בקיץ ואמור לחזור לקבוצה לקראת העונה הבאה הוא איאד חלאילי שהושאל לבני ריינה שמועמדת כמעט ודאית לירידה לליגה הלאומית. למרות זאת, חלאילי עצמו נתן השנה מספר משחקים טובים והיה במעקב אצל אנשי הקבוצה הבוגרת והוא אמור לחזור לירוקים.