יום שני, 02.03.2026 שעה 06:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"בזכות רוקאביצה הרצון של ירמקוב להישאר עלה"

כך אמרו בסביבת השוער שעקב המלחמה עבר יחד עם רעייתו לגור אצל חלוץ מכבי חיפה בעבר. התמזל מזלו: פדראו עזב את הארץ לפני פרוץ המלחמה. וגם: חלאילי

|
גאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)
גאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)

על רקע המלחמה מול איראן, אחד השחקנים שנראה לאחרונה רגוע יותר עם רעייתו כאן בארץ הוא השוער גאורגי ירמקוב שעבר להתגורר אצל שחקן העבר של מכבי חיפה, ניקיטה רוקאביצה. בהמשך לכך, בסביבתו של ירמקוב אומרים: “מהרגע שירמקוב נמצא בקשרי חברות עם רוקאביצה, השוער מרגיש הרבה יותר נוח ובטוח והרצון שלו להישאר בארץ עלה". 

אגב, בלמה הברזילאי של מכבי חיפה פדראו הצליח למזלו לחסוך את כל עוגמת הנפש והאווירה הלא פשוטה בארץ כתוצאה מהמלחמה שהחלה מול איראן, כאשר עזב את הארץ עוד בשבוע שעבר בגלל עניינים משפחתיים.

פדראו (עמרי שטיין)פדראו (עמרי שטיין)

פדראו הוא למעשה השחקן היחיד שלא נמצא בארץ נכון להיום, כאשר כל שאר הזרים והמתאזרחים ובכללם עבדולאי סק, פייר קורנו, יילה בטאי, קנג'י חורה, מנואל בנסון, פיטר אגבה, טריבנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ' נמצאים בארץ וכרגע קיבלו תכנית אימונים אישית עד אשר במועדון יקבלו החלטות לגבי המשך הפעילות.

זאת בעיקר בשל העובדה שלא יהיו משחקים לפחות עד ה-12.3, ובמקביל בחיפה לא ממהרים לקבל החלטות כיצד ובאיזה מתכונת העבודה מול השחקנים תימשך והאם יש מצב שתוך מספר ימים יחליטו להחזיר בהדרגה את אימוני הקבוצה מהכרמל.

איאד חלאילי צפוי לחזור

אחד השחקנים הצעירים שהושאלו בקיץ ואמור לחזור לקבוצה לקראת העונה הבאה הוא איאד חלאילי שהושאל לבני ריינה שמועמדת כמעט ודאית לירידה לליגה הלאומית. למרות זאת, חלאילי עצמו נתן השנה מספר משחקים טובים והיה במעקב אצל אנשי הקבוצה הבוגרת והוא אמור לחזור לירוקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */