עצרה לה את הרצף: ניו יורק חגגה על סן אנטוניו

ארצות הברית יחד עם ישראל אמנם תוקפת באיראן, אבל לאיראן אין דרך להגיע לשם ולכן הספורט להבדיל מכאן משוחק כרגיל. כמידי יום ראשון, גם היום התקיים משחק אחד בשעה מוקדמת והוא שוחק במדיסון סקוור גארדן, שם ניו יורק גברה 89:114 על סן אנטוניו.

הניקס לא רק רשמו ניצחון שני ברציפות והתקרבו לבוסטון שבמקום השני במזרח, אלא הם גם אלו ששמו סוף לרצף המרשים של הספרס שעמד על לא פחות מ-11 ניצחונות. ניו יורק עלתה למאזן של 39 ניצחונות לצד 22 הפסדים, כאשר החבורה מטקסס ירדה ל-16 הפסדים, לצד 43 ניצחונות.

מיקל ברידג’ס היה מעל כולם עם 25 נקודות במשחק נהדר, כאשר גם ג’יילן ברנסון כרגיל תרם את שלו עם 24 נקודות. ויקטור וומבניאמה עשה מה שהוא היה יכול עם 25 נקודות, 13 ריבאונדים וארבע חסימות, אבל הוא היה די לבד וזה לא הספיק לסן אנטוניו.