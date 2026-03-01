יום ראשון, 01.03.2026 שעה 23:15
כדורגל ישראלי

מצב החירום הוארך: הספורט ימשיך להיות משותק

מצב החירום בעורף הוארך ב-12 ימים עד ל-12.3, כלומר אין כדורגל גם במחזור הבא וגם בכדורסל לא ישובו נכון לרגע זה. הספורט הישראלי יישאר מושבת

|
שחקני מכבי תל אביב ובית
שחקני מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

המערכה שנפתחה אתמול (שבת) בין ישראל יחד עם ארצות הברית נגד איראן, ממשיכה להשפיע על הספורט הישראלי. אחרי שלאור המצב הביטחוני, המשחקים והתחרויות הושבתו כמובן, ישנה הארכה נוספת בעניין.

מצב החירום בעורף הוארך היום על ידי הממשלה ב-12 יום נוספים, כרגע עד לתאריך ה-12.3. פירוש הדבר הוא שלא יתקיימו כל תחרויות ספורט נכון לעכשיו עד לתאריך זה.

משמעות המהלך בפועל היא שהכדורגל לא ישוחק כמתוכנן גם במחזור הבא, כאשר גם הכדורסל לא יחזור ולמעשה כל הספורט הישראלי ימשיך להיות משותק בצל המלחמה.

שחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד גשחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בוקר המתקפה וסאגת הזרים

כזכור, עוד בבוקר המתקפה באיראן ביום שבת, מנהלת הליגות וההתאחדות לכדורגל הודיעו הבוקר כי כלל המשחקים של המחזור ה-25 בליגת העל נדחו, זאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף והערכת המצב הביטחונית.

בשל המצב, שחקנים זרים רבים מקבוצות רבות בכדורגל ובכדורסל, יצאו מהארץ בדרכים כאלה ואחרות, כולל דרך התארגנויות של המועדונים עצמם או של גופים כמו מנהלת ליגת העל בכדורסל.

