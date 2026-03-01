מכבי ת"א הגישה בקשה רשמית לדחות את הדרבי

אין ספק בכלל שהדרבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב כבר לא יתקיים בישראל לאור המצב ובעקבות המלחמה מול איראן, אבל כעת סימני השאלה הם האם הוא יתקיים במועד המקורי שלו, שהוא יום חמישי הקרוב, 5.3, בשעה 21:05.

ל-ONE נודע שמכבי תל אביב פנתה ליורוליג והגישה באופן רשמי בקשה לדחות את המפגש מול הפועל תל אביב שעתיד להתקיים השבוע. הצהובים נקלעו למצב לא קל, כאשר הזרים תקועים בדובאי, וויל ריימן בישראל וגם צוות הפיזיו נמצא בארץ, וכולם מפוזרים, כך שהמצב לא אידיאלי.

במקביל, בהפועל תל אביב כבר הגיעו לאילת ואם הכל יילך כשורה הם יהיו מחר באתונה, בזמן שהמצב במכבי ת”א מסובך הרבה יותר. בעקבות כל זאת, הקבוצה של עודד קטש ביקשה כאמור לדחות את המפגש למועד מאוחר יותר מהצד שלה.

“לחלק יש על מה להתחרות”: בהפועל ת”א עקצו

אחרי הפרסום של הידיעה ב-ONE, גורם בהפועל תל אביב שלח תגובה ועקץ את היריבה העירונית: “מצפים ממועדון מעוטר ומסודר כמו מכבי להצליח להתמודד עם הלוגיסטיקה הנדרשת בדיוק כמו שהפועל התמודדה ולא לייצר עומס גדול על לוח הזמנים שיפגע בתחרותיות של הקבוצות. לחלק מאיתנו יש עוד על מה להתחרות העונה”.