יום ראשון, 01.03.2026 שעה 21:34
ליגה גרמנית 25-26
6323-8824באיירן מינכן1
5225-5124בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4632-4824שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
4029-4423באייר לברקוזן6
3449-4824איינטרכט פרנקפורט7
3339-3424פרייבורג8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2632-2522המבורג11
2539-2724בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2053-3324וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18

שטוטגרט הביסה את וולפסבורג, פרנקפורט ניצחה

הקבוצה מהמקום הרביעי נצמדה להופנהיים עם 0:4 מוחץ על הירוקים, שנמצאים מתחת לקו האדום. הנשרים גברו 0:2 על פרייבורג ועקפו אותה בדרך למקום ה-7

|
שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)
שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)

לאחר הקלאסיקר הגדול שנערך אתמול, המחזור ה-24 של הליגה הגרמנית המשיך הערב עם מספר משחקים מעניינים. שטוטגרט הביסה 0:4 את וולפסבורג, פרנקפורט גברה 0:2 על פרייבורג, וכעת, המבורג מאחרת את לייפציג.

שטוטגרט – וולפסבורג 0:4

שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)

המארחת ידעה שניצחון הערב יקרב אותה למקום בליגת האלופות בסוף העונה, והיא אכן לא התקשתה נגד הירוקים. דניז אונדאב העלה את שטוטגרט ליתרון בדקה ה-21, ג’יימי לוולינג כבש צמד נהדר (30’,42’) כבר במחצית הראשונה, ואת אקורד הסיום חתם ניקולאס נארטי בדקה ה-95. האורחת נמצאת במקום ה-17 אשר מוביל לירידת ליגה.

פרנקפורט – פרייבורג 0:2

שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)

הנשרים ידעו שניצחון על האורחת יבטיח להם את המקום השביעי בסיום המחזור הנוכחי, וכך אכן קרה. שערים של פארס צ’איבי (64’) וג;יאן בהויה (81’) קבעו ניצחון ומהפך בטבלה בין שתי הקבוצות.

