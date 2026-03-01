יום ראשון, 01.03.2026 שעה 21:35
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"לפי הספר": בהפועל ת"א מרוצים מתוכנית היציאה

בזמן שרוב הזרים בארץ הועברו לירדן וללא טיסה, האדומים כבר באילת עם לו"ז מסודר וטיסה מחר ליוון: "אנו הראשונים שהולכים להתאמן, ועוד בסגל מלא"

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

בהפועל תל אביב קיבלו החלטה שלא לקחת את ההסעות של המנהלת לירדן ולהסתדר באופן עצמאי כדי להגיע בסופו של דבר לסופיה, שם ישובו לחיות בתור בסיס המועדון עד שהמצב בישראל יקבל בהירות. האדומים הכינו תוכנית סדורה וכבר החלו להוציא אותה לפועל, כאשר היא התחילה עם נסיעה לאילת והיום (ראשון) הם כבר הגיעו לשם.

המועדון נפגש במנורה ונסעה עם אוטובוס לאילת, כאשר הוא לא נתקל בבעיות מבחינת אזעקות וכו’ בדרך, וכאמור הגיע לעיר הדרומית. הפועל תל אביב תעביר את הלילה שם, תעבור מחר למצרים ומשדה התעופה בטאבה היא תגיע ליוון. אם הדרבי ישוחק בחמישי אז הקבוצה תמריא לבלגרד, אם לא אז היא תמשיך לבסיס בסופיה.

בינתיים, בהפועל תל אביב מרוצים מאוד מהתוכנית ומההחלטה להיות עצמאיים בנושא הזה, כשלא מעט מחמאות הלכו למנכ”ל צחי רייכנשטיין: “אנחנו הכנו תוכנית לפי הספר ואנחנו הראשונים שיתאמנו עם סגל מלא, הראשונים שיגיעו לאירופה עם סגל מלא וכל זאת בזמן שרוב השחקנים ללא טיסה ונמצאים בירדן. יש פה צוות מדהים”, אמר גורם אצל האדומים. גם אודי ורד ואייר לביא זכו לשבחים.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

אווירה טובה בקבוצה, שחקני הנבחרת יחברו גם

אגב, בתוך כל הבלגן ובהכנת התוכניות, האדומים גם הצליחו להעביר אתמול את וסיליה מיציץ’ ודימיטריס איטודיס למלון בקיסריה. האווירה בקבוצה די טובה למרות המצב, כשיש לציין שמספר שחקנים שיתפו ל-ONE שגם הזרים מקבלים זאת בטוב, כאשר אף בדרך לאילת בהפועל תל אביב עשו עצירה לאכול והשחקנים אכלו ברשת “מקסיקני”.

הקבוצה כבר דאגה להעביר איתה עוד אנשים, כמו המשפחות של השחקנים ואף למשל את דריון אטקינס ממכבי עירוני רמת גן. בכל מקרה, תוך כדי בהפועל תל אביב דאגו גם לכרטס את הישראלים שבנבחרת ישראל, ואלו גם כן צפויים לחבור למועדון באתונה מחר.

