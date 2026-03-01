"ההיסטוריה זוכרת ניצחונות": שיא אדיר לארסנל

סימנה עוד וי. ארסנל המשיכה לנצח הערב (ראשון) אחרי 1:2 על צ’לסי בדרבי הלונדוני, זאת אחרי ה-1:4 על טוטנהאם בשבוע שעבר. התותחנים עם משחק יותר, הגדילו את הפער לחמש נקודות ממנצ’סטר סיטי שבמקום השני, כשהמרוץ לאליפות בפרמייר ליג ממשיך להיות פתוח, אך הקבוצה באדום מובילה את הטבלה בבטחה בינתיים.

ב’דיילי מייל’ בחרו בכותרת “אותה ארסנל ישנה”, שכן החבורה של מיקל ארטטה שוב ניצחה, עם שני שערים מדגל הקרן. “אנחת רווחה נשמעה בסיום המשחק, לתותחנים נשארו עוד תשעה משחקים כדי להשיג את התואר. זה היה ממש מכוער היום, אבל ההיסטוריה זוכרת ניצחונות”, המשיכו לתאר בעיתון הבריטי, שנראה כאילו מריח כבר הנפה של מיקל ארטטה וחניכיו.

ב’סקיי’ נתנו את הזווית שלהם להתמודדות, שנגמרה עם חגיגה אדומה: “איכשהו ארסנל עשתה את העבודה”. המחמאות הלכו לשוער התותחנים, דויד ראיה, שסיפק 4 הצלות: “צריך להודות לו במידה רבה, הוא היה מדהים. המשחק היה כמעט סיפור של שני שוערים”.

שחקני ארסנל חוגגים (רויטרס)

מאבק האליפות, ושיא הקרנות שנשבר

גארי נאוויל, שחקן העבר של מנצ’סטר יונייטד, החמיא ללונדונים על הצד המנטלי לאור העובדה שסיטי ניצחה אתמול ושמה את הלחץ על המוליכה: “זה אף פעם לא קל כשהקבוצה שאתה מתמודד מולה על התואר משחקת ראשונה בשבת, היא מנצחת, מקבלת את הנקודות שלה על הלוח ואז אתה חייב להגיב”.

וגם שיאים נשברו. זו הייתה הפעם התשיעית העונה בפרמייר ליג שארסנל כבשה שער ניצחון מבעיטת קרן, מה שכעת הפך למספר השערים הרב ביותר של קבוצה בעונה אחת בדרך הזו בתחרות, כשהתותחנים עקפו את שמונה השערים של מנצ'סטר יונייטד ב-2012/13. נתון מדהים ללא ספק.