יום ראשון, 01.03.2026 שעה 21:32
כדורגל עולמי

"ההיסטוריה זוכרת ניצחונות": שיא אדיר לארסנל

התותחנים גברו 1:2 על צ'לסי עם שני שערים מקרנות, ועקפו נתון מדהים של יותר מעשור שהיה שייך ליונייטד. הצד המנטלי יביא אליפות? "הם חייבים להגיב"

|
שחקני ארסנל מאושרים (רויטרס)
שחקני ארסנל מאושרים (רויטרס)

סימנה עוד וי. ארסנל המשיכה לנצח הערב (ראשון) אחרי 1:2 על צ’לסי בדרבי הלונדוני, זאת אחרי ה-1:4 על טוטנהאם בשבוע שעבר. התותחנים עם משחק יותר, הגדילו את הפער לחמש נקודות ממנצ’סטר סיטי שבמקום השני, כשהמרוץ לאליפות בפרמייר ליג ממשיך להיות פתוח, אך הקבוצה באדום מובילה את הטבלה בבטחה בינתיים.

ב’דיילי מייל’ בחרו בכותרת “אותה ארסנל ישנה”, שכן החבורה של מיקל ארטטה שוב ניצחה, עם שני שערים מדגל הקרן. “אנחת רווחה נשמעה בסיום המשחק, לתותחנים נשארו עוד תשעה משחקים כדי להשיג את התואר. זה היה ממש מכוער היום, אבל ההיסטוריה זוכרת ניצחונות”, המשיכו לתאר בעיתון הבריטי, שנראה כאילו מריח כבר הנפה של מיקל ארטטה וחניכיו.

ב’סקיי’ נתנו את הזווית שלהם להתמודדות, שנגמרה עם חגיגה אדומה: “איכשהו ארסנל עשתה את העבודה”. המחמאות הלכו לשוער התותחנים, דויד ראיה, שסיפק 4 הצלות: “צריך להודות לו במידה רבה, הוא היה מדהים. המשחק היה כמעט סיפור של שני שוערים”.

שחקני ארסנל חוגגים (רויטרס)שחקני ארסנל חוגגים (רויטרס)

מאבק האליפות, ושיא הקרנות שנשבר

גארי נאוויל, שחקן העבר של מנצ’סטר יונייטד, החמיא ללונדונים על הצד המנטלי לאור העובדה שסיטי ניצחה אתמול ושמה את הלחץ על המוליכה: “זה אף פעם לא קל כשהקבוצה שאתה מתמודד מולה על התואר משחקת ראשונה בשבת, היא מנצחת, מקבלת את הנקודות שלה על הלוח ואז אתה חייב להגיב”.

וגם שיאים נשברו. זו הייתה הפעם התשיעית העונה בפרמייר ליג שארסנל כבשה שער ניצחון מבעיטת קרן, מה שכעת הפך למספר השערים הרב ביותר של קבוצה בעונה אחת בדרך הזו בתחרות, כשהתותחנים עקפו את שמונה השערים של מנצ'סטר יונייטד ב-2012/13. נתון מדהים ללא ספק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */