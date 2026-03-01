יום ראשון, 01.03.2026 שעה 21:34
כדורגל ישראלי

הרגע בו בכירי פיפ"א קיבלו את הדיווחים מאיראן

ב’אינדפנדנט' חשפו כי ראשי הארגון היו תקועים בהופעה באסיפת מועצת החוקה, כששמעו לראשונה על פתיחתה של המערכה: "נדבקו לטלפונים, נואשים לפרטים"

|
ג'אני אינפנטינו (רדאד ג'בארה)
ג'אני אינפנטינו (רדאד ג'בארה)

המערכה בין ישראל וארצות הברית לאיראן שהחלה אתמול (שבת), הכניסה את פיפ”א לתסבוכת רצינית בעניין מונדיאל 2026 שיחל ביוני הקרוב על אדמת אמריקה. בין שלל הדיווחים על סיכויי הפרישה של הנבחרת האיראנית מגביע העולם, ב’אינדפנדנט’ הבריטי חשפו את הרגעים בהם ארגון הכדורגל העולמי קיבל את הבשורות על חילופי האש במזרח התיכון.

“בעוד שפצצות וטילים שוגרו ברחבי המפרץ, והכותרות על הערכות בדבר מותו של עלי חמינאי תפסו תאוצה, מנהיגי פיפ”א היו נואשים לפרטים בהתחשב בהשלכות הפוטנציאליות של האירועים על המונדיאל”, נכתב בכלי התקשורת האנגלי, שם סיפרו כי ראשי הארגון נחשפו לחדשות בזמן הימצאות באסיפה השנתית של מועצת החוקה של הכדורגל (IFAB).

המקור הבריטי המשיך לתאר את האירוע האבסורדי, בו אותם בכירים היו למעשה תקועים באסיפה ונאלצו לרענן את האתרים בנייד בשביל להתעדכן: “רוב הנהגת פיפ”א הייתה שם, עם פנים רציניות דבוקות לטלפונים שלהם, כשזמר אופרה וולשי המשיך את הופעתו והם פשוט נאלצו לשבת שם מבלי יכולת לצאת מהאולם”.

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

“נמשיך לעקוב”: איחוד האמירויות תחליף את איראן?

כזכור, מזכ”ל פיפ”א מטיאס גרפסטרום, נזהר בינתיים להגיב לדיווחים סביב השתתפותה של איראן בגביע העולם: “קיימנו פגישה היום, וזה מוקדם מדי להגיב בפרטים, אך נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות סביב כל הנושאים ברחבי העולם”. פרסומים אחרים לאחר מכן טענו כי נערכו עוד דיוני חירום בעקבות המצב שטרם ברור איך יסתיים.

אם איראן תחליט לפרוש, פיפ”א תידרש למנות מחליפה. לפי הדיווחים הקשורים למסלולי ההעפלה האסייתיים, איחוד האמירויות הוזכרה כאפשרות, אך עוד לא התקבלה החלטה רשמית. מהלך כזה ישנה את פני הבית כולו, ישפיע על תוכניות נסיעה, ביקוש לכרטיסים ושווקי שידור בתוך זמן קצר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */