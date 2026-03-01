הרגע בו בכירי פיפ"א קיבלו את הדיווחים מאיראן

המערכה בין ישראל וארצות הברית לאיראן שהחלה אתמול (שבת), הכניסה את פיפ”א לתסבוכת רצינית בעניין מונדיאל 2026 שיחל ביוני הקרוב על אדמת אמריקה. בין שלל הדיווחים על סיכויי הפרישה של הנבחרת האיראנית מגביע העולם, ב’אינדפנדנט’ הבריטי חשפו את הרגעים בהם ארגון הכדורגל העולמי קיבל את הבשורות על חילופי האש במזרח התיכון.

“בעוד שפצצות וטילים שוגרו ברחבי המפרץ, והכותרות על הערכות בדבר מותו של עלי חמינאי תפסו תאוצה, מנהיגי פיפ”א היו נואשים לפרטים בהתחשב בהשלכות הפוטנציאליות של האירועים על המונדיאל”, נכתב בכלי התקשורת האנגלי, שם סיפרו כי ראשי הארגון נחשפו לחדשות בזמן הימצאות באסיפה השנתית של מועצת החוקה של הכדורגל (IFAB).

המקור הבריטי המשיך לתאר את האירוע האבסורדי, בו אותם בכירים היו למעשה תקועים באסיפה ונאלצו לרענן את האתרים בנייד בשביל להתעדכן: “רוב הנהגת פיפ”א הייתה שם, עם פנים רציניות דבוקות לטלפונים שלהם, כשזמר אופרה וולשי המשיך את הופעתו והם פשוט נאלצו לשבת שם מבלי יכולת לצאת מהאולם”.

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

“נמשיך לעקוב”: איחוד האמירויות תחליף את איראן?

כזכור, מזכ”ל פיפ”א מטיאס גרפסטרום, נזהר בינתיים להגיב לדיווחים סביב השתתפותה של איראן בגביע העולם: “קיימנו פגישה היום, וזה מוקדם מדי להגיב בפרטים, אך נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות סביב כל הנושאים ברחבי העולם”. פרסומים אחרים לאחר מכן טענו כי נערכו עוד דיוני חירום בעקבות המצב שטרם ברור איך יסתיים.

אם איראן תחליט לפרוש, פיפ”א תידרש למנות מחליפה. לפי הדיווחים הקשורים למסלולי ההעפלה האסייתיים, איחוד האמירויות הוזכרה כאפשרות, אך עוד לא התקבלה החלטה רשמית. מהלך כזה ישנה את פני הבית כולו, ישפיע על תוכניות נסיעה, ביקוש לכרטיסים ושווקי שידור בתוך זמן קצר.