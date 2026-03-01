מבול של שערים: 3:6 למ.כ שדרות ולמכבי אשקלון

המחזור ה-19 בליגת מחוז שפלה בשנתון נערים א' יצא לדרך ביום חמישי האחרון עם שני משחקים, שנערכו במרחק גאוגרפי קצר. שני המפגשים הניבו כמות שערים נכבדת, התוצאה האירה פנים לזכות הקבוצות המארחות - קבוצות "צו פיוס" של מכבי אשקלון ומ.כ שדרות, ששיפרו לפחות באופן זמני עמדות בצמרת הטבלה.

מ.כ שדרות - עירוני נתיבות 3:6

אחרי שתי תוצאות תיקו עם שערים רבים בשני משחקים ביתיים מול קבוצות "צו פיוס" - 4:4 במשחק הביתי מול מכבי אשקלון ו-3:3 מול בית"ר קריית גת, ואחרי מפלה קשה 7:0 במשחק החוץ מול עירוני אשדוד, מ.כ שדרות שוב על מסלול הניצחונות, הפעם בזכות 3:6 ביתי מול קבוצת מרכז עיקשת בדמותה של קבוצת "צו פיוס" של עירוני נתיבות, שמעלה את הקבוצה למקום השלישי בטבלה, כשהיא מרוחקת שלוש נקודות ומשחק עודף מהמוליכה, קבוצת "צו פיוס" של מ.ס דימונה.

שדרות מצאה עצמה בשלב מוקדם ביתרון של שני שערים, בזכות שער עצמי שנכבש בדקה ה-13 ושער נוסף שכבש רז מלכה (17). שער שכבש אושר שוקני (39) האורח צימק את יתרונה של אשקלון ל-2:1, אך לקראת תום המחצית הראשונה שערים שכבשו מלאכי דדון (42) ושקד עמר (45) העלו את המארחת ליתרון 1:4.

על אף עמדת הנחיתות מבחינת התוצאה, נתיבות לא הניפה דגל לבן. שער שכבש ניר שריקי (55) צימק את יתרון שדרות ל-2:4. בדקה ה-87 הילאי שוקני השלים צמד, ובשערו השביעי העונה צימק את יתרונה של שדרות לשער אחד בלבד, 3:4. בדיוק בנקודת הזמן הזו שדרות התעוררה מחדש: מלאכי דדון (88) השלים צמד, שתי דקות מאוחר יותר אורי לוי, מלך שערי הקבוצה, כבש את שערו ה-22 העונה וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:6 לזכות מ.כ שדרות.

שדרות נערים א' (אלכס artsport.photo)

מכבי אשקלון - הפועל רהט 3:6

אחרי שניצחה פעם אחת בלבד בארבעה משחקים מכבי אשקלון הצליחה לזכות בניצחון חשוב, שמציב אותה במקום השני בטבלה ובמרחק של נקודה אחת ומשחק עודף מהמוליכה, מ.ס דימונה.

קבוצת מרכז הטבלה של הפועל רהט לא עשתה חיים קלים למכבי אשקלון, בדקה ה-12 עלתה ליתרון 0:1 משער שכבש וסים אבו רפעא, שכעבור 31 דקות הורחק בכרטיס אדום ישיר והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים.

נערים א' מכבי אשקלון (אנה שבייב)

מכבי אשקלון הצליחה לחולל מהפך עם שערים שכבשו: שובל מוזל (25) ואליה חסן (28), שהעניקו לה יתרון 1:2, אך שער שכבש והיב אבו יחיא (33) בבעיטת פנדל קבע שוויון 2:2. בשלהי המחצית הראשונה, שער שכבש גטנט אנדועלם, שעלה כמחליף בדקה ה-24, העניק יתרון 2:3 לזכות אשקלון בתום המחצית הראשונה.

למרות היתרון המספרי, מכבי אשקלון הצליחה לקדם את עצמה לניצחון בשלב מתקדם של המשחק. בדקה ה-73 שער שכבש אורי שמעוני העלה את המארחת ליתרון 2:4. שער שכבש המחליף עמית טלה (85) סגר עניין והעלה את אשקלון ליתרון 2:5. בתוספת הזמן שער שכבש מוחמד אלתיהי צימק את היתרון האשקלוני ל-5:3, אך עמוק בתוספת הזמן שובל מזוז השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:6 לזכות מכבי אשקלון.