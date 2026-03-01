יום ראשון, 01.03.2026 שעה 18:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 26-27
105-124פלמייראס1
102-64סאו פאולו2
73-54קורינתיאנס3
72-43באהיה4
74-54פלומיננזה5
73-44אתלטיקו פארננסה6
73-34ברגנטינו7
68-84גרמיו8
56-83צ'פוננזה9
55-63מיראסול10
44-43פלמנגו11
48-64סאנטוס12
36-73בוטאפוגו13
37-43ויטוריה14
38-64רמו15
28-64אתלטיקו מיניירו16
26-34אינטרנסיונל17
29-44קרוזיירו18
16-34ואסקו דה גמה19

"ניימאר זלזל בנו וביקשתם ממנו את החולצה?"

שחקן ואסקו, פאולו אנריקה, התעמת עם האולטראס של קבוצתו לאחר ההפסד 2:1 לסנטוס, זאת בגלל שהמגן ביקש את חולצתו של הכוכב לאחר שהתגרה בקהל שלו

|
ניימאר מחויך (IMAGO)
ניימאר מחויך (IMAGO)

גורם לבלאגן גם בקבוצות אחרות. ניימאר ממשיך לספק כותרות גם כשהוא כבר לא בשיאו. במשחק האחרון בין סנטוס לואסקו, מלך שערי ברזיל בכל הזמנים כבש צמד וחגג בהתרסה מול הקהל היריב בניצחון של קבוצתו 1:2.

בסיום המשחק, המגן הימני של ואסקו, פאולו אנריקה, ביקש את חולצתו של ניימאר, אשר ידוע כאחד מאגדות ברזיל, במיוחד בדור הנוכחי. מי שפחות אהבו זא הם האולטראס של ואסקו שהתעמתו עם המגן לאחר המשחק.

האולטראס לא הבינו מדוע ביקש מניימאר את החולצה שלו אחרי המשחק ואמרו לו: "אתה הולך להמשיך לזלזל בנו? אתה חושב שאנחנו לא יודעים איפה אתם גרים? ניימאר אמר לנו ללכת לעזאזל ואתם ביקשתם את החולצה שלו?".

