יום ראשון, 01.03.2026 שעה 19:25
כדורגל עולמי

"הייתה תחושה שיונייטד תחזור גם כששיחקה רע"

באנגליה העלו שאלה סביב קאריק: "עד מתי יישאר בלתי מנוצח?", והחמיאו לששקו: "מעולה". פרננדש הזהיר למרות ה-1:2 על פאלאס. וגם: הצלילה של טוטנהאם

|
ברונו פרננדש ובנג'מין ששקו חוגגים (IMAGO)
ברונו פרננדש ובנג'מין ששקו חוגגים (IMAGO)

המגמה החיובית של מנצ’סטר יונייטד תחת מייקל קאריק ממשיכה. השדים האדומים ניצלו הערב (ראשון) היטב את המעידה של אסטון וילה, עם מהפך וניצחון 1:2 על קריסטל פאלאס בדרך לחגוג העפלה למקום השלישי יחד עם הקהל הביתי באולד טראפורד. פנדל של ברונו פרננדש ובישול של הפורטוגלי לבנג’מין ששקו, היו חתומים על הקאמבק.

למעשה, זוהי הפעם הראשונה שיונייטד מגיעה למקום השלישי בפרמייר ליג מאז עונתו הראשונה של אריק טן האח כמאמן במאי 2023. ב’דיילי מייל’ הבריטי העלו שאלה מתבקשת, שהיא בעצם מחמאה לקבוצה הנוכחית של האדומים ממנצ’סטר: “כמה זמן יוכל קאריק להישאר כבלתי מנוצח עם יונייטד? אפילו כשהם היו נראים לא טוב היום, הייתה תחושה תמידית שהם יחזרו”.

ב’סקיי’ המשיכו על אותו הקו: “קאריק גורם לדברים להיראות קלים, אפילו שזה לא היה היום של יונייטד”. לצד זאת, בתקשורת האנגלית בחרו גם לפרגן לכובש הגול המכריע בהתמודדות: “ששקו עם שער רביעי בחמשת המשחקים האחרונים שלו, הנגיחה שלו הייתה יוצאת דופן. ברור שהוא מחליף מעולה”.

ברונו פרננדש הוסיף את הזווית שלו לתוצאה החשובה: “זה מרגיש כמו ניצחון גדול, היינו בפיגור ונדרשנו להראות אופי”. כוכב השדים האדומים אף הזהיר משאננות: “יש לנו עוד משחקים קריטיים לפנינו ואסור לנו להרגיש שאנחנו במצב שאנו צריכים להיות בו. חייבים לצבור כמה שיותר נקודות”.

ברונו פרננדש מאושר (רויטרס)ברונו פרננדש מאושר (רויטרס)

הצלילה של טוטנהאם ממשיכה: שיא שלילי הושווה

טוטנהאם טובעת בצרות. התרנגולים ספגו הערב הפסד רביעי ברציפות בליגה, אחרי 2:1 אצל פולהאם למרות שכבר הצליחו להשוות. ארבע נקודות בלבד מפרידות כרגע בין החבורה מלונדון לקו האדום, כשבתוך כל הקלחת הזו, הקבוצה עדיין מתחרה באופן אבסורדי בליגת האלופות ובקרוב בין קרבות התחתית באנגליה היא תפגוש את אתלטיקו מדריד החזקה.

והמצב הרע מגובה גם בנתונים. טוטנהאם השוותה כעת את רצף המשחקים ללא ניצחונות הארוך ביותר שלה בפרמייר ליג (4 תוצאות תיקו ו-6 הפסדים), לאחר שסיימה 10 משחקים רצופים ללא ניצחון בתחרות, לראשונה מאז התקופה בין ינואר למרץ ב-1994.

