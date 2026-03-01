יום ראשון, 01.03.2026 שעה 18:29
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מ.ס אשדוד מיקמה זמנית את הזרים שלה באילת

הנהלת המועדון מעיר הנמל קיבלה הבוקר החלטה לרכז את כל השחקנים הזרים של הקבוצה במקום אחד, והיעד שנבחר הוא אילת, שם יתמקמו שחקניה בימים הקרובים

|
שחקני מ.ס אשדוד (רדאד ג'בארה)
שחקני מ.ס אשדוד (רדאד ג'בארה)

על פי החלטת הנהלת המועדון, רכב  אסף בשעות הבוקר את כלל הזרים מבתיהם בעיר, כעשרה שחקנים בסך הכול. שמונה שנמצאים בסגל הקבוצה ועוד שניים שמתאמנים עם הקבוצה בשלב זה ללא חוזים רשמיים.

לקראת שעות הצהריים הגיעו כולם לבית מלון באילת, שם ישהו בימים הקרובים. במועדון ביקשו להעניק לשחקנים מעטפת מסודרת ושקט תפעולי בתקופה הנוכחית, כשהמטרה היא לשמור עליהם מרוכזים יחד ולאפשר לקבוצה להתנהל בצורה מאורגנת. 

שחקני אשדוד הגיעו לאילת שעה קלה אחרי ההתרעה שהופעלה בעיר בעקבות חדירת כלי טיס עוין. בשלב זה הזרים שוהים בבית המלון וממתינים לעדכונים נוספים מהמועדון לגבי המשך הלו"ז וההתנהלות בימים הקרובים. מאמן הקבוצה אבי אבינו ומנהל הקבוצה אדיר טובול נמצאים בקשר עם השחקנים.

