נבחרת הנערות של ישראל ניצחה 0:1 את אנדורה

בצל המתיחות מול איראן ואירועי היום הקשים (תנחומים למשפחות הנרצחים בבית שמש), נבחרת הנערות של ישראל (17U), אותה מאמן אריק לוי, החלה היום (ראשון) את טורניר מוקדמות אליפות אירופה (דרג B) לנערות עד גיל 17, כשהתמודדה על אדמת אלבניה מול אנדורה. הנבחרת ניצחה 0:1 משער של אהבה בבז’נוב, כשהבקיעה במחצית הראשונה למשחק. גאווה ושמחה ביום העצוב הזה.

בבז’נוב (2009) לא מתגוררת בארץ, אך נוכח העובדה כי בידיה דרכון ישראלי, לצד דרכון אמריקאי. הוחלט לזמן אותה לנבחרת, כשמאחוריה כבר שלוש הופעות בנבחרת הנערות של ישראל עד גיל 17, כולל שער אחד, ב-1:1 מול יוון במוקדמות אליפות אירופה לנערות עד גיל 17 (אוקטובר 2025), לצד חמש הופעות בנבחרת הנערות של ישראל עד גיל 16.

ביום חמישי הקרוב, לאחר משחקי מוקדמות אליפות אירופה (דרג B), תצא אהבה בבז’נוב, בת ה-16, לאדמת איטליה, כשתיבחן בקבוצת הפאר AC Roma, כשהמטרה היא להרשים ולהשאיר חותם במדינת המגף, נוכח יכולותיה המקצועיות, מה שהביא גם את הצוות המקצועי, יחד עם אריק לוי, לחברה לנבחרת הנערות הצעירות של ישראל.

שחקניות רעננה בנבחרת: קרן פביאן, קפטנית הנבחרת, אווה אמקייס, רוני שחם, הילה אריאל, אלה בן צבי ואלה כרמיל (באדיבות הפועל רעננה נשים)

הנבחרת הצעירה של הנערות, תחת הדרכתו של אריק לוי, יצאה ב-26/02 לאלבניה לטורניר, כששובצו בבית 6B, בו הוגרלו יחד עם אנדורה, אותה ניצחו היום, כאמור, יחד עם אלבניה, המארחת של הבית, אותה תפגוש ב-04/03, למשחק שיקבע מי מבין השלוש תסיים ראשונה בבית, במסגרת מוקדמות אליפות אירופה (דרג B). הישראליות צפויות לחזור הביתה ב-05/03.

סיפור יפה נוסף המגיע מהנבחרת הצעירה הזו הוא העובדה כי שש בנות מהפועל רעננה (מליגת נערות על) היו חלק מהסגל של אריק לוי, כשחמש בנות פתחו ב-11 מול אנדורה, ואלו השמות: קרן פביאן, קפטנית הנבחרת, אלה בן צבי, מלכת שערי הקבוצה של רעננה (20), אווה אמקייס, רוני שחם והילה אריאל. כמחליפה, נכנסה להתמודדות מול אנדורה גם אלה כרמיל.

“השאיפה היא לעלות לדרג A, ולהציב את הענף היכן שמגיע לו”

אריק לוי, מאמן הנבחרת, הוסיף, בדבריו ל-ONE: "אנחנו נבחרת תחרותית שבאה לנצח וזה כבוד גדול לייצג את המדינה מבחינתנו. הנערות אכן צעירות, אבל מגלות בגרות מדהימה בסיטואציה מאתגרת. הן הצליחו להישאר מרוכזות והיו עדיפות לאורך כל המשחק, עם שליטה מוחלטת בכל הפרמטרים. יש לנו משחק נוסף, נגד אלבניה, והשאיפה היא כמובן לעלות לדרג A ולהציב את הענף במקום שמגיע לו. אני והצוות גאים בשחקניות ומודים לכל מי שמאפשר לנו להתמקד במשחק בלבד".

סגל נבחרת הנערות של ישראל 17U שיצאו לטורניר: מריה נסטי, יובל סקוריך,

קרן פביאן, תהל פיסיהה, לירי רוזן, יובל ריין, אווה אלמקייס, ליהי אפשטיין, אהבה בבז’נוב, אלה בן צבי, אלה יפרח, אלה כרמיל, שי דן, לייה יפת, הילה אריאל, נויה אוחנה, יערה יזהר, רוני שחם, נועה מגירה ונויה סרוסי. מאמן: אריק לוי.