יהוא אורלנד תקוע בדובאי עם בנו עומרי

מאמן בני הרצליה יהוא אורלנד נסע עם בנו עומרי בדובאי. השניים נסעו לשם לטורניר הדור הבא של היורוליג שבו הבן השתתף, כשטורניר זה שוחק בימים האחרונים בדובאי. הוא הופסק אתמול (שבת) עקב הלחימה באיראן, לאחר שהאיראנים שיגרו טילים גם לעבר הנסיכות.

בטורניר משחקים שני ישראלים במדי קבוצת אדידס: עומרי אורלנד, בנו של יהוא, ואורן טרושקין. אורלנד הצעיר (16, 1.91), הנחשב לאחד הכשרונות הגדולים בדור הצעיר, קלע 16 נקודות במשחק הראשון מול לונדון ליונס ו-8 בשני מול ולנסיה.

יהוא אורלנד מסר ל-ONE: “אנחנו בסדר, כרגע תקועים בדובאי. אני בקשר עם אנשים בישראל ועובדים על להוציא אותנו מכאן לארץ. מקווה שזה יקרה בימים הקרובים”.

טרושקין, אגב, קיבל הצעה מסוכן השחקנים הסרבי, מישקו רזנטוביץ’, להצטרף לקבוצת מגה הסרבית עד לסיום הלחימה.