יום ראשון, 01.03.2026 שעה 18:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

יהוא אורלנד תקוע בדובאי עם בנו עומרי

מאמן הרצליה נסע עם בנו לטורניר הדור הבא של היורוליג שבו השתתף עומרי לפני שההמשך שלו בוטל. אורלנד מסר: "אנחנו בסדר. עובדים על לחזור לישראל"

|
יהוא אורלנד (רדאד ג'בארה)
יהוא אורלנד (רדאד ג'בארה)

מאמן בני הרצליה יהוא אורלנד נסע עם בנו עומרי בדובאי. השניים נסעו לשם לטורניר הדור הבא של היורוליג שבו הבן השתתף, כשטורניר זה שוחק בימים האחרונים בדובאי. הוא הופסק אתמול (שבת) עקב הלחימה באיראן, לאחר שהאיראנים שיגרו טילים גם לעבר הנסיכות. 

בטורניר משחקים שני ישראלים במדי קבוצת אדידס: עומרי אורלנד, בנו של יהוא, ואורן טרושקין. אורלנד הצעיר (16, 1.91), הנחשב לאחד הכשרונות הגדולים בדור הצעיר, קלע 16 נקודות במשחק הראשון מול לונדון ליונס ו-8 בשני מול ולנסיה. 

יהוא אורלנד מסר ל-ONE: “אנחנו בסדר, כרגע תקועים בדובאי. אני בקשר עם אנשים בישראל ועובדים על להוציא אותנו מכאן לארץ. מקווה שזה יקרה בימים הקרובים”.

טרושקין, אגב, קיבל הצעה מסוכן השחקנים הסרבי, מישקו רזנטוביץ’, להצטרף לקבוצת מגה הסרבית עד לסיום הלחימה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */