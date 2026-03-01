יום ראשון, 01.03.2026 שעה 17:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

נועם אביבי שוחרר מגליל עליון, בדרך לנס ציונה

הפורוורד יחתום בשורות הכתומים של מאיר טפירו אחרי שביקש להתשתחרר ובקבוצה הצפונית לא עמדו בדרכו: "תודה על הדרך והלב הגדול, הצלחה גדולה בהמשך"

|
נועם אביבי (רועי כפיר)
נועם אביבי (רועי כפיר)

נועם אביבי שוחרר מהפועל גליל עליון והוא בדרכו להצטרף לעירוני נס ציונה. הפורוורד (26, 2.05) תרם העונה ממוצעים של 4.9 נקודות, 2.8 ריבאונדים ו-0.9 אסיסטים ב-16.5 דקות משחק בממוצע.

אביבי הצטרף בקיץ מעפולה בחוזה לשנתיים, אך ביקש לעזוב כבר אחרי חצי שנה ובמועדון החליטו לא לעמוד בדרכו. 

בגליל פרסמו: "המועדון מודה לנועם על התקופה בה היה חלק מהמשפחה האדומה. נועם הגיע מחויב, עם מוסר עבודה גבוה ורצון אמיתי לתרום – על הפרקט ומחוצה לו. תודה על הדרך, האנרגיות והלב הגדול. מאחלים הצלחה גדולה בהמשך"

